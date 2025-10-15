Son dakika: Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika haberleri... Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi Gazze'deki ateşkes ve bölgedeki süreç olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek, yılın 19'uncu kabine toplantısının en önemli başlığı ise Gazze olacak.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ

Gazze'de barış için tarihi imzalar Mısır'da atıldı. Tıpkı anlaşmada olduğu gibi ateşkesin uygulanması noktasında da Türkiye aktif rol oynayacak. Bunun için kabine toplantısında Başkan Erdoğan ve kurmaylarının muhataplarıyla yaptığı temaslar üzerinde durulacak.

Türkiye'nin Gazze konusundaki önceliği bölgeye insani yardımların hızla ulaştırılması. Ardından mazlum Filistinlilerin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir Gazze'nin yeniden inşası.

Bu doğrultuda Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar da toplantıda konuşulacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Toplantının bir diğer gündem maddesi terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar olacak.

Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarının yanısıra terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde gelinen aşama da değerlendirilecek.

Suriye'ye ve özellikle de terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantısı SDG'ye ayrı bir parantez açılacak. Bu konuda dışişleri ve savunma bakanları ile MİT başkanının Suriyeli mevkidaşlarıyla Ankara'da yaptığı kritik toplantının çıktıları ele alınacak.

EKONOMİK GÖSTERGELERDE İYİLEŞME DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ile 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek.

Programın temel hedefi olan enflasyonu tek haneye düşürmeye dair yapılacaklar ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.

