Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026 bütçesi istikrar hedefiyle hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı ve Bütçe Bağlama Töreni'ne katıldı. 2026 yılı bütçesiyle ilgili geniş kararlar alındığını belirten Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bütçemiz; kamu hizmetlerinin kaliteli, adil ve kapsayıcı bir şekilde sunulmasını esas alarak yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen ve sosyal refahı artıran bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Depremden etkilenen bölgelerde yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturma, bu bütçede de önceliğimiz olmaya devam edecektir. Merkezi yönetim bütçesinde yüzde 15,3 oran ile en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz" diye konuştu.

888 MİLYAR LİRA KAYNAK

Yılmaz, "2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörmekteyiz. 2026 yılı bütçemizde 888 milyar lira kaynak tahsis ediyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı ve dengeli büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Bütçemiz; kamu hizmetlerinin kaliteli, adil ve kapsayıcı bir şekilde sunulmasını esas alarak yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen ve sosyal refahı artıran bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Depremden etkilenen bölgelerde yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturma, bu bütçede de önceliğimiz olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'KESİNTİSİZ BÜYÜME YAŞANIYOR'

"Son üç yılda merkezi yönetim bütçemizden 2025 yılı fiyatlarıyla 90 milyar dolar tutarındaki önemli bir kaynağı depremin yaralarının sarılmasına ayırdık" diyen Yılmaz şöyle devam etti: "Uygulamaya koyduğumuz program sayesinde; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme göstergelerinde olumlu sonuçlar aldık ve 16 yıldır kesintisiz büyüdük. 2025 yılı genelinde 273,8 milyar dolar ile bir önceki yılın üzerinde bir ihracat performansına ulaşmayı, 2026 yılı için de ihracatta kesintisiz artışı sürdürerek 282 milyar dolar tutarındaki ihracat hedefimizi yakalamayı öngörüyoruz. Bütçe kanun teklifimiz, kamuya ait harcama tavanları ve gelir kalemlerine ilişkin tahminleri içerecek şekilde hazırlanmıştır. 2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörmekteyiz."