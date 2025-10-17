Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze’de ateşkes kalıcı olmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türk toplumunun Almanya'daki toplumsal, ekonomik ve kültürel hayata sunduğu katkılar iki ülke için de gurur vericidir.

Almanya bizim en büyük ticaret ortaklarımızdan biri.

Vize serbestisi konusunda gerekli adımları değerlendirdik.

İmkân ve kabiliyetlerimizin güçlü olduğu savunma sanayii alanında kısıtlamaların değil ortak projelerin gündemde olduğunu görüyoruz.

İki taraf olarak da Gazze'deki ateşkesin devamlılığı, insani yardımların kesintisiz girmesini, savaşın kalıcı olarak durmasını beklediğimizi teyit ettik aynı zamanda iki devletli çözümün hayata geçirilmesi bölgedeki kalıcı barış için esas bir adımdır.

Henüz yolun çok başındayız, nihai amacımız iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve tüm acılara rağmen barış ve refahın hakim olacağı bir Orta Doğu.

Suriye hükümetinin SDG'yle yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyoruz, entegrasyonun ülkenin güvenliğine, halkın beklentilerine ve ekonomik kalkınmasına somut katkılar getirmesini bekliyoruz.

Suriye hükümetinin, ülkenin kuzeydoğusunda ve doğal kaynaklar üzerinde kontrol sağlamasına imkan tanınması gerekmektedir.