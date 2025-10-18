İzmir’de mühendislikte yenilikçi teknolojiler sempozyumu

İZMİR, "7. Uluslararası Mühendislik Eğitiminde Öğretim Teknolojileri Sempozyumu"na ev sahipliği yaptı. EÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özge Andiç Çakır'ın açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Fırat Sarsar koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa Birliği destekli "VILLAGE" projesi tanıtımı ile başlayan sempozyum, Turgut Yazıcıoğlu Konferans Salonunda çevrimiçi ve yüz yüze gerçekleştirildi. Mühendislik eğitimindeki yenilikçi öğretim teknolojileri ve küresel yaklaşımların ele alındığı etkinliğe çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Sempozyuma davetli konuşmacı olarak katılan, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE) Başkanı Prof. Dr. Jose Carlos Quadrado "Programlardan İnsanlara: Kalite Güvencesine Bir Ekosistem Yaklaşımı" başlıklı sunumunu yaparken, Curie Actions (MSCA) Program Komitesi Delegesi ve Ulusal İrtibat Noktası Şeyma Sayımlar ise 'Araştırmacılar İçin Köprüler Kurmak' konulu bir sunum gerçekleştirdi.