  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Bakan Bayraktar’dan tepki: Bu nasıl bir iki yüzlülük

Bakan Bayraktar’dan tepki: Bu nasıl bir iki yüzlülük

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bakan Bayraktar’dan tepki: Bu nasıl bir iki yüzlülük

TÜRKIYE, nadir toprak elementleri (NTE) alanında küresel üretimde ilk 5 ülke arasına girmeyi amaçlarken, bu hedefe ulaşmada CHP'nin yine dev bir projeye daha engelleme çabaları ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'deki nadir toprak elementleri (NTE) tesisinin kurulması için yapılan ÇED başvurusuna, CHP mensubu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın karşı çıktığını ve verilen belgenin iptali için İdare Mahkemesi'ne başvurduğunu açıkladı. Belgeli paylaşımda bulunan Bayraktar, "Bugün çıkıp "Neden maden işletmiyorsunuz?" diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!" ifadelerine yer verdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA