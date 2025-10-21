Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden şoke eden detaylar!

İhale danışmanı Mustafa Mutlu'nun ihale süreçlerini yöneten kişi olduğunu söyleyen Akçadağ, "ihale hangi firmaya verilecekse ona göre süreci hazırlayan kişidir. Rıza Akpolat ile birebir görüşürdü. Beşiktaş Levent' te Lagom Experience isimli iş yeri Rıza Akpolat tarafından devralınıp kendisine verildi. Burayı kendi üzerine yapmadı, arkadaşı üzerine yaptı. Rıza Akpolat burada etkinlikler düzenledi. Mustafa Mutlu ihale konusunda fiilen belediye başkanı gibi hareket ederdi. Rıza Akpolat kendisine o yetkiyi vermişti. Resmi işlemleri yapan, ihalede görev alacak personeli baskı altına alan kişi ise Ali Rıza Yılmaz'dı. Rıza Akpolat büyük ihalelerin yapılacağı gün vekaleti bilerek Ali Rıza Yılmaz'a verirdi. Hiçbir ihale Rıza Akpolat'ın bilgisi olmadan yapılmazdı. Sürekli 'Aziz İhsan Aktaş'ı üzmeyin, o bize lazım' diyordu. Belediyedeki makamında zaman zaman görüşüyordu. İhalelere getirilen ödeme süresi şartı Mustafa Mutlu tarafından bilinçli konuldu. Bu durum ihalenin maliyetini de yükseltiyordu. Farklı firmaların ihaleye girmesini engellemek, Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleleri alması sağlamak için getirilmiş düzenlemedir." dedi.

AŞEVİ ÜZERİNDEN AKLANAN PARALAR

Beşiktaş Belediyesi'nde aşevi olduğunu söyleyen Akçadağ, "Her ne kadar günde 5 bin 500 kişiye yemek verdiklerini belirtseler de gerçekte bu kadar yemek hiçbir zaman dağıtılmadı. Aşevine alınan malzemeler resmi değildir. Aşevine resmi ve gayri resmi bağışlar yapılır. Bağış yapılan firmalar araştırıldığında bu firmaların çoğunun belediye ile iltisaklı olduğu, ruhsatla ilgili sorunları bulunduğu görülecektir. Bu firmalardan veya kişilerden zabıta eli ile paralar toplanır. Bir kısım para resmi gönderilir geri kalan ise gayri resmi alınır. Zabıta Müdürü Ali Rıza Gürgen bu işin başındadır. Nurşen Coşkunoğlu aşevi sorumlusuydu. Ali Rıza Yılmaz en büyük parayı aşevi ve ruhsattan toplayıp sahibi olduğu Park Fora Restoran üzerinden aklıyordu" dedi.