Son Dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli: KKTC Türkiye’ye katılmalıdır

Gelen son dakika haberine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat meselesi haline gelmiştir. Biz Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

KKTC TÜRKİYE'YE KATILMALIDIR

Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur. Kıbrıs milli davamızdır, bu davadan geri dönüş yoktur. KKTC Türkiye'ye katılmalıdır.

Kıbrıs milli davamızdır. Ecdadımızın alın teri, göz nuru, gönül suru, hatıra ve hafıza yurdudur. Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş yoktur.

81 DÜZCE 82 KKTC

81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat meselesi haline gelmiştir. Biz Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz. Kıbrıs gündeme geldiğinde 1571'den itibaren Türk milletinin hakimiyeti ile sivrildiğini anlatıyor, bununla da övünüyoruz.

Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türk'tür hep de böyle kalacaktır.1967 sınırları ile başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Cumhuriyetinin kurulması hakkın ve hakikatin gereğidir. Mısır'da hayat bulan deklerasyon hukuken değilse bile ahlaken bağlayıcı mahiyettedir.

CHP'nin ülkemizi sürekli dışarıdan şikayet etmesi anlaşılır gibi değildir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Son günlerde Terörsüz Türkiye adımları yıpratılmaktadır. Son günlerde bir komplo mekaniği devreye sokuldu. İmralı sözünü tutmuş PKK lağvedilmiştir. Örgütün tüm bileşenleri silahları bırakmalıdır.