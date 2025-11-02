İzmir Büyükşehir’de makam odaları kalkıyor

İZMIR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, SODEMSEN'in düzenlediği Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Yönetişim ve Çalışma İlişkileri Çalıştayı'nda konuştu. Yönetişim anlayışında yenilik gerekliliğine vurgu yapan Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açık ofis çalışma sistemine geçeceğini duyurdu.

"CESUR OLMALIYIZ"

Kurumlar içindeki siyaset odaklı liyakatsiz yapıların önemli bir mücadele alanı olması gerektiğini belirten Tugay, "Kendi gölgesinden korkan siyasetçilerle maalesef beklediğimiz adımlar atılamıyor. Kendim başta olmak üzere herkese bu çağrıyı yapmak isterim. Cesur olmamız lazım. Yakında yeni bir uygulamamız olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter ile yardımcıları, daire başkanları, şirket genel müdürlerinden oluşan yaklaşık 80 kişilik bir grup olarak iki hafta içinde açık ofis ortamında çalışmaya başlayacağız. Makam odalarını kaldırıyoruz, sekreterleri kaldırıyoruz. Hepimize birden bakan birkaç sekreter arkadaş olacak. Hepimiz sadece bir salonda masalarda oturarak çalışacağız. Odacıları kaldırıyoruz. Herkes çayını kahvesini kendisi alacak. Bu, dünyada pek çok özel sektör kuruluşunun yaptığı bir uygulama. Arkadaşlarımızla konuştuk. Hepsinin rızasını aldık. Umuyorum başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.