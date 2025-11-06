İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Haklarında iddialar bulunan gazeteci isimler tespit edildi: Yeni karar belli oldu

Son dakika haberleri... İBB yolsuzluk soruşturmasına gazeteciler dahil oldu. Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu iddia edilen örgütün lehine yapılan paylaşımlar incelendi.

Örgütün basın ayağını yürüttüğü iddia edilen Murat Ongun ve onun emir-talimatıyla hareket eden Emrah Bağdatlı'nın MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde yer alan haklarındaki iddialar bulunan gazeteci isimler tespit edildi.