İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Haklarında iddialar bulunan gazeteci isimler tespit edildi: Yeni karar belli oldu

Son dakika haberleri... İBB yolsuzluk soruşturmasına gazeteciler dahil oldu. Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu iddia edilen örgütün lehine yapılan paylaşımlar incelendi.
Örgütün basın ayağını yürüttüğü iddia edilen Murat Ongun ve onun emir-talimatıyla hareket eden Emrah Bağdatlı'nın MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde yer alan haklarındaki iddialar bulunan gazeteci isimler tespit edildi.
Aslı Aydıntaşbaş
6 İSİM ŞÜPHELİ OLDU
Bu kapsamda, Gazeteci Şaban Sevinç ile gazeteci ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Gazeteci Ruşen Çakır ve Soner Yalçın'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verildi.
Soner Yalçın
EMNİYETTE İFADELERİ ALINDI
Savcılık, şüphelilerin "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Bilerek ve İsteyerek Örgüte Yardım Etme" suçlarından ifadelerinin aşınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Bürosuna yazı yazdı. Şüphelilerin ifadeleri alındı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRLİDİ
İfadesi alınan şüpheliler serbest bırakıldı. Haklarında yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararı getirildi.
Batuhan Çolak
Ruşen Çakır
Şaban Sevinç
Yavuz Oğhan
İfadeleri alınan Soner Yalçın, Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan serbest bırakıldı.