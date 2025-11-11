İzmir’de Harmandalı yeniden açıldı!

DANIŞTAY kararıyla kapatılan ve geçici süreliğine açılmasının ardından yeniden kapatılan İzmir'deki Harmandalı Çöp Tesisi'nin 31 Aralık tarihine kadar yeniden açılması kararlaştırıldı. Uzun yıllar kentin çöplerinin toplandığı Harmandalı Tesisi'nin Danıştay tarafından kapatılması sonrası yeni bir çöp tesisinin olmaması sebebiyle çöpler Bergama'da ve Ödemiş'te bulunan tesislere yönlendirilmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan görüşme sonucunda Harmandalı Tesisi, 31 Ekim tarihine kadar geçici olarak kullanıma açılması kararlaştırılmıştı. Geçici sürenin dolması ve bakanlığın süre uzatımına gitmemesi sonrası Harmandalı Tesisi'ne çöp alımı durduruldu. Bakanlık ile büyükşehir arasında süren görüşmeler sonrası tesisin 31 Aralık tarihine kadar yeniden açılmasına karar verildi.