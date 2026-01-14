Zübeyde Hanım vefatının 103’üncü yılında anılıyor

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 103. yılında saygı ve minnetle anılıyor. Zübeyde Hanım, İzmir'deki Latife Hanım Köşkü'nde 14 Ocak 1923'te 66 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi, Karşıyaka'daki Ferik Osman Paşa Camisi avlusuna defnedilen Zübeyde Hanım için bir anıt mezar yaptırmak amacıyla 1938 yılında dönemin İzmir Belediye Başkanı Behçet Uz proje hazırlattı. Projeyi çok süslü ve masraflı bulan Atatürk, mezarın başına sadece ağır bir taş parçası konmasını ve üstüne "Atatürk'ün anası Zübeyde burada gömülüdür. Ölümü: 1923" yazdırılmasını, Zübeyde Hanım çocukları çok sevdiği için de etrafının bir çocuk parkıyla süslenmesini istedi. Anıt mezarında Zübeyde Hanım için, her 14 Ocak'ta olduğu gibi bugün de resmi kurum temsilcileri ve vatandaşlar tarafından anma programı gerçekleştirilecek.