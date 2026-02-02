Çaycılıktan kadrolu memurluğa!

Antalya'daki 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan 702 sayfalık iddianamede; Böcek'in sevgilisi 23 numaralı şüpheli Melek K'nın geçmiş SGK kayıtları, belediyedeki görevi, mal varlığı, banka hareketleri ve dijital materyallerine ilişkin ayrıntılar yer aldı. İddianamede; Melek K'nın 2013'te Konyaaltı Belediyesi'nde işçi statüsünde çaycı olarak çalışmaya başladığı, 2014'te Özel Kalem'de büro personeli statüsüne geçtiği, 2019-2022 yılları arasında Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı'nda (KONTEV) eğitim yöneticisi olarak görev yaptığı, 2022 itibarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde aynı pozisyonunda aktif kaydı bulunduğu ifade edildi. Öte yandan Melek K'nın 15 Mart 2023 tarihinde Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde devlet memuru statüsünde kadroya alındığı, 2025 yılında dışarıdan üniversiteyi bitirdiği ifade edildi.
MAL VARLIĞI VE PARA HAREKETLERİ
Dosya kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden temin edilen mal bildirim formlarının incelenmesinde, Melek K'nın 7 Şubat 2022 tarihli mal bildiriminde banka mevduat hesabında 205 bin lira nakit para ile yaklaşık 744 bin 900 lira değerinde 955 gram altın bulunduğunu beyan ettiği aktarıldı. 18 Şubat 2025 tarihli mal bildiriminde ise 14 Şubat 2025'te edinilmiş 07 ASA 414 plakalı, 2021 model ve yaklaşık 1 milyon 850 bin lira değerinde marka araç, banka mevduatında 700 bin lira ve 405 gram altın bulunduğu bildirildi. İddianamede, Melek K.'nin hesabına 'maaş' ve benzeri açıklamalarla yapılan para girişlerine de ayrıntılı yer verildi. Belediye şirketi ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hesabından 2020-2025 yılları arasında 71 ayrı işlemde toplam 666 bin 422 lira para girişi olduğu, işlem açıklamalarında 'huzur hakkı ödemesi' ibaresinin bulunduğu belirtildi. İddianamede, 2020 yılından bu yana şüphelinin hesabına toplam 2 milyon 226 bin 362 lira para girişi tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Melek K'nın ikametinde yapılan arama sonrası 14 Ekim 2025'te gözaltına alındığı, aramalarda dijital materyaller ile lüks marka bir kol saatine el konulduğu kaydedildi. El konulan saatle ilgili yapılan incelemede, söz konusu saatin 20 Mart 2025 tarihinde 14 bin 500 avro bedelle satın alınıp, faturalandırıldığı tespitine yer verildi.
SEVGILIYE ÖZEL SOFÖR ARABA VE SAAT HEDIYESI
MELEK K, evinde yapılan aramada el konulan lüks marka saatin yaklaşık 1 yıl önce Muhittin Böcek tarafından 'nişan hediyesi' olarak verildiğini belirterek, hiç kullanmadığını söyledi. Melek K, Böcek'in tutuklu olduğu dönemde cezaevi görüşlerine gittiğini anlattı. Konyaaltı Belediyesi'nde, 2019'dan bu yana Özel Kalem Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan R.K'nın; Melek K'yi evinden alıp işe, işten eve götürdüğü iddianamede yer aldı. R.K, "Görevim özel kalem müdürlüğünde Melek K. isimli sekreterin ulaşım hizmetini yapmaktı. Bu görev bana Böcek tarafından verilmişti" dedi. K. üzerine kayıtlı 2021 model lüks marka aracın ise Muhittin Böcek tarafından hediye edildiği belirtildi. Ayrıca lüks araca da el konuldu. Öte yandan yapılan lüks harcamaların da ALDAŞ'tan ödendiği ortaya çıktı.
MEKTUPLAR İDDİANAMEYE GİRDİ
ŞÜPHELİNİN dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, cezaevinde bulunan Muhittin Böcek'e hitaben yazıldığı değerlendirilen, el yazısıyla kaleme alınmış mektup ve notlara ait çok sayıda görselin bulunduğu aktarıldı. Mektuplarda, soruşturma sürecine, bazı kişilerle ilgili iddialara, belediye ve ALDAŞ denetimlerine, siyasi ve bürokratik temaslara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ifade edildi. El yazısı metinlerin ilk sayfasında, "Bugün 100 gün oldu, söylerken kolay ama yaşaması dile kolay, koca bir üç ay" ifadeleriyle başladığı, ilk paragrafın ise "Bizi öldürmeyen acı güçlendirir, bunu unutma" cümlesiyle sona erdiği belirtildi. Mektubun devamında Melek K'nın, Böcek'in gözaltına alınma ve tutuklanma sürecine ilişkin yaşananları anlattığı, "Gözaltına alındığını haberlerden öğrendim. Adliyenin orada bilgi veren bir Allah'ın kulu olmadı. Sen tutuklandın. Alkan gülerek telefonla birilerini aradı. Ben orada beynimden vurulmuşa döndüm. Hani bu adamlar bizi kurtarıyordu" ifadelerini kullandığı aktarıldı.