Çaycılıktan kadrolu memurluğa!

MAL VARLIĞI VE PARA HAREKETLERİ

Dosya kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden temin edilen mal bildirim formlarının incelenmesinde, Melek K'nın 7 Şubat 2022 tarihli mal bildiriminde banka mevduat hesabında 205 bin lira nakit para ile yaklaşık 744 bin 900 lira değerinde 955 gram altın bulunduğunu beyan ettiği aktarıldı. 18 Şubat 2025 tarihli mal bildiriminde ise 14 Şubat 2025'te edinilmiş 07 ASA 414 plakalı, 2021 model ve yaklaşık 1 milyon 850 bin lira değerinde marka araç, banka mevduatında 700 bin lira ve 405 gram altın bulunduğu bildirildi. İddianamede, Melek K.'nin hesabına 'maaş' ve benzeri açıklamalarla yapılan para girişlerine de ayrıntılı yer verildi. Belediye şirketi ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hesabından 2020-2025 yılları arasında 71 ayrı işlemde toplam 666 bin 422 lira para girişi olduğu, işlem açıklamalarında 'huzur hakkı ödemesi' ibaresinin bulunduğu belirtildi. İddianamede, 2020 yılından bu yana şüphelinin hesabına toplam 2 milyon 226 bin 362 lira para girişi tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Melek K'nın ikametinde yapılan arama sonrası 14 Ekim 2025'te gözaltına alındığı, aramalarda dijital materyaller ile lüks marka bir kol saatine el konulduğu kaydedildi. El konulan saatle ilgili yapılan incelemede, söz konusu saatin 20 Mart 2025 tarihinde 14 bin 500 avro bedelle satın alınıp, faturalandırıldığı tespitine yer verildi.