Bakan Gürlek açıkladı: Haluk Levent hayır paralarını bahiste kullandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında canlı yayın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve kamuoyunda "AHBAP Soruşturması" olarak bilinen dosyadaki son duruma dair ayrıntıları paylaştı.
AHBAP SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?
Soruşturmanın Şile Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve yolsuzluk" incelemeleri kapsamında başladığını belirten Bakan Gürlek, süreçte tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin şu bilgileri verdi:
"Şile Belediyesi soruşturması kapsamında Berkant Acil ve Yeliz Kaya gözaltına alındı. Savcılarımız, şüphelilerin tüm banka ve hesap hareketlerini incelemeye alarak MASAK raporlarını talep etti. Yapılan incelemelerde, Haluk Levent ile kardeşi Berkant Acil arasında para trafiği olduğu belirlendi. Ancak asıl dikkat çeken husus, Ahbap Derneği'nde resmi bir yönetici ya da dernek sıfatı bulunmayan Yeliz Kaya'nın hesabına aktarılan tutarlar oldu."
Gürlek, Yeliz Kaya'nın hesabına Ahbap Derneği'nin resmi hesabından günlük ve anlık olarak milyarlarca liralık transferler yapıldığını, bu paraların daha sonra Haluk Levent'e aktarıldığının tespit edildiğini ifade etti. Kaya'nın ifadesinde "Bu hesap bana ait değil, Haluk Levent'in hesabı" beyanında bulunması üzerine Başsavcılığın soruşturmayı bu yönde derinleştirdiğini belirtti.
"YURT DIŞINA KAÇMA GİRİŞİMİ ÜZERİNE GÖZALTI KARARI VERİLDİ"
Soruşturma sürecinde Haluk Levent'in hareketlerinin de adli makamlarca takip edildiğini vurgulayan Bakan Gürlek, şüphelinin kaçma girişiminde bulunduğunu ifade etti:
"Haluk Levent, yurt dışı çıkış yasağını öğrendikten sonra telefonunu kapattı ve iletişim sinyali kesildi. Sinyalin kesilmesi üzerine kaçma girişiminde bulunduğu değerlendirildi. İzmir üzerinden tekneyle Yunan adalarına kaçma planı yaptığı tespit edildi. Soruşturmanın gizliliğini korumak ve şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla savcılarımız pazar günü gözaltı kararı vererek Haluk Levent'i muhafaza altına aldı."
"DEPREM İÇİN TOPLANAN 245 MİLYON DOLAR ŞAHSİ HESABA AKTARILDI"
6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşların ve hayırseverlerin gösterdiği dayanışmaya dikkati çeken Gürlek, toplanan yardım fonlarının kullanımına dair şunları kaydetti:
"Deprem dönemi Ahbap Derneği bünyesinde 245 milyon dolar yardım toplandı. Burada kritik olan konu, toplanan bu paraların Haluk Levent'in şahsi hesabına aktarılmasıdır. Şüpheli de ifadesinde kumar ve bahis sebebiyle borçlandığını ve dernekten para çektiğini ikrar etmiştir."
Yapılan incelemelerde yasal bahis platformlarında 990 milyon TL tutarında bahis oynandığının belirlendiğini aktaran Gürlek, "Vatandaşlarımızın tamamen hayırseverlik ve iyi niyet duygularıyla depremzedeler için gönderdiği paraların şahsi kullanım için çekilmesi ve kumarda kullanılması suçtur. Yargı makamlarımız süreci titizlikle sürdürmektedir," ifadelerini kullandı.
MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASINDA FETÖ İZİ
Merhum BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması ile ilgili son gelişmeleri aktaran Bakan Gürlek şöyle konuştu: "Daha önce dosya başka bir başsavcılıktaydı. Daha sonra Ankara Başsavcılığımız dosyayı aldı. Uzman ekipler inceliyor. Burada biz şunu gördük. Arkadaşlarımız, başsavcılığımız bunu gördü. Burada bir organizasyon var. Bu işi özellikle FETÖ'nün yaptığı konusunda çok ciddi deliller var. Biliyorsunuz geçen bir operasyon yapıldı. 19 kişi tutuklandı. 21 kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi burada FETÖ'ye bu özellikle kırımın FETÖ'nün organizasyonu olduğunu gösteren, ben kendim de inceledim delilleri çok ciddi emareler var"
DİKKAT ÇEKEN PARMAK İZİ DETAYI
Dosyada dikkat çeken detayların olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, "Özellikle helikopterin kazaya uğramadan önce, yani düşmeden önce üzerinden bir F-4 uçağının geçmesi durumu var. Tabii daha önce bu konuda raporlar alınmıştı. Özellikle bu F-4 uçağının geçmesinden dolayı mı helikopter düştü ya da hava şartları, helikopterin diğer eksikliklerinden dolayı mı düştü diye. Tabi burada F-4 uçağını kullanan pilot ve diğer bağlantılar araştırılıyor. Özellikle o tarihte F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin özellikle Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıkıyor. Daha sonra bu pilotun 'Hava Kuvvetleri imamı' ile 'mahrem imam' ile o tarihlerde telefon görüşmeleri çıkıyor" dedi.
"KUVVETLİ ŞÜPHE VAR"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bu eylemi FETÖ'nün yaptığına dair bir kanaat oluştuğunu belirten Bakan Gürlek, "En son biliyorsunuz Elazığ il imamı tutuklanmıştı. Onun ByLock yazışmaları çıktı. Elazığ il imamının özellikle mülkiye yapılanmasından birisiyle ByLock yazışmasında 'tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik. Büyüğümüz özellikle bu süreçten çok endişeliydi. Bu şekilde sonuçlanmasından çok memnun' şeklinde bir yazışması var. Buradan arkadaşlar bütün delilleri araştırıyorlar. Şu an soruşturma devam ediyor. Ama gördüğümüz kadarıyla burada bir organizasyon var. Özellikle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün hedefine konulup daha sonradan örgütün bu şekilde bir eylem yaptığı konusunda Ankara Başsavcılığı tarafından bir kanaat oluştu. Başsavcılık ilk operasyonunu yaptı. Muhtemelen devamı da gelecektir. Ama burada ilk deliller, ben kendim de inceledim dosyayı biliyorsunuz ben savcılık başsavcılık da yaptım. Gördüğüm kadarıyla bir FETÖ tarafından bir organizasyon sonucunda rahmetlinin cinayet eyleminin işlendiği konusunda bir şüphe var. Ciddi şüphe var, kuvvetli şüphe var. Muhtemelen deliller ortaya çıktıkça da tekrardan Başsavcılık durumu değerlendirecektir" diye konuştu.
"YENİ DELİLLER KAPSAMINDA OPERASYONLAR GENİŞLEYEBİLİR"
Soruşturmayı Ankara Başsavcılığının yürüttüğünü hatırlatan Bakan Gürlek, "Şimdi savcılık elbette soruşma yapıyor. Yeni deliler kapsamında tekrardan operasyon yapabilir. Yani FETÖ'nün irtibatları araştırılıyor. Özellikle gözaltında tutuklama kararı verilenlerin FETÖ ile irtibatları, bunların tekrardan bir HTS analiz çalışmaları, en son kimlerle görüştüğü, bu organizasyonun mutlaka devamı gelecektir. Sonuçta bir FETÖ organizasyonuysa ama burada başsavcılığımızın takdirinde, soruşturmayı yürüten makam, başsavcılık makamı devamı gelir ya da ne zaman yapar onu bilemiyoruz" şeklinde konuştu.
GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI
Gülistan Doku soruşturmasına da değinen Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Gülistan Doku hem Tunceli Başsavcılığımız hem de Erzurum Başsavcılığımız iki başsavcılık bakıyor. Orada bir vali olduğu için valilerle ilgili soruşma yapma yetkisi en yakın il başsavcılığına ait. Ona Erzurum Başsavcılığı bakıyor. Bir de suçun işlendiği yer Tunceli Başsavcılığı'na bakıyor. En son bildiğim kadarıyla yeni bir operasyon yapıldı. Burada o dönemki Tunceli valisinin eşi Koruyucular, bir kısım hastane kayıtları silen personel şu an gözaltında ya da tutuklamaya sevk edildi diye biliyorum gelmeden. Soruşma devam ediyor.
Özellikle Umut Altaş var. Bununla ilgili bizim kilit ismimiz bu. Kırmızı bülten çıkartmıştık. Biliyorsunuz şu an Amerika'da, ABD'de tutuklandı. Cezaevinde görüştüğü bir şahsın ses kaydı dosya delil olarak sunuldu. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Burada özellikle Umut Altaş'ın çok önemli itirafları var. Ama tabii Umut Altaş'ın biz ısrarla Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Burada ABD makamlarıyla da görüştük. Orada bir iade yargılaması yapılıyor. Şu an olumlu gidiyor süreç. Umut Altaş bence olayın en önemli görgü tanığı. Özellikle çocuğun, yani şüpheli şahsın yakın arkadaşı. Aynı zamanda Gülistan Doku'nun da yakın arkadaşı. Burada Gülistan Doku hayatının baharında. gencecik bir kardeşimiz. Umutları var, geleceği var. Aynı şekilde Rojin Kabaiş, diğer kardeşlerimizin de dosyalarını ele aldık. Gülistan Doku'da şu an devam eden bir süreç var. İki başsavcılığımız devam ediyor."