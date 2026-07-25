Bakan Gürlek açıkladı: Haluk Levent hayır paralarını bahiste kullandı

MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASINDA FETÖ İZİ

Merhum BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması ile ilgili son gelişmeleri aktaran Bakan Gürlek şöyle konuştu: "Daha önce dosya başka bir başsavcılıktaydı. Daha sonra Ankara Başsavcılığımız dosyayı aldı. Uzman ekipler inceliyor. Burada biz şunu gördük. Arkadaşlarımız, başsavcılığımız bunu gördü. Burada bir organizasyon var. Bu işi özellikle FETÖ'nün yaptığı konusunda çok ciddi deliller var. Biliyorsunuz geçen bir operasyon yapıldı. 19 kişi tutuklandı. 21 kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi burada FETÖ'ye bu özellikle kırımın FETÖ'nün organizasyonu olduğunu gösteren, ben kendim de inceledim delilleri çok ciddi emareler var"

DİKKAT ÇEKEN PARMAK İZİ DETAYI

Dosyada dikkat çeken detayların olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, "Özellikle helikopterin kazaya uğramadan önce, yani düşmeden önce üzerinden bir F-4 uçağının geçmesi durumu var. Tabii daha önce bu konuda raporlar alınmıştı. Özellikle bu F-4 uçağının geçmesinden dolayı mı helikopter düştü ya da hava şartları, helikopterin diğer eksikliklerinden dolayı mı düştü diye. Tabi burada F-4 uçağını kullanan pilot ve diğer bağlantılar araştırılıyor. Özellikle o tarihte F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin özellikle Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıkıyor. Daha sonra bu pilotun 'Hava Kuvvetleri imamı' ile 'mahrem imam' ile o tarihlerde telefon görüşmeleri çıkıyor" dedi.

"KUVVETLİ ŞÜPHE VAR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bu eylemi FETÖ'nün yaptığına dair bir kanaat oluştuğunu belirten Bakan Gürlek, "En son biliyorsunuz Elazığ il imamı tutuklanmıştı. Onun ByLock yazışmaları çıktı. Elazığ il imamının özellikle mülkiye yapılanmasından birisiyle ByLock yazışmasında 'tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik. Büyüğümüz özellikle bu süreçten çok endişeliydi. Bu şekilde sonuçlanmasından çok memnun' şeklinde bir yazışması var. Buradan arkadaşlar bütün delilleri araştırıyorlar. Şu an soruşturma devam ediyor. Ama gördüğümüz kadarıyla burada bir organizasyon var. Özellikle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün hedefine konulup daha sonradan örgütün bu şekilde bir eylem yaptığı konusunda Ankara Başsavcılığı tarafından bir kanaat oluştu. Başsavcılık ilk operasyonunu yaptı. Muhtemelen devamı da gelecektir. Ama burada ilk deliller, ben kendim de inceledim dosyayı biliyorsunuz ben savcılık başsavcılık da yaptım. Gördüğüm kadarıyla bir FETÖ tarafından bir organizasyon sonucunda rahmetlinin cinayet eyleminin işlendiği konusunda bir şüphe var. Ciddi şüphe var, kuvvetli şüphe var. Muhtemelen deliller ortaya çıktıkça da tekrardan Başsavcılık durumu değerlendirecektir" diye konuştu.

"YENİ DELİLLER KAPSAMINDA OPERASYONLAR GENİŞLEYEBİLİR"

Soruşturmayı Ankara Başsavcılığının yürüttüğünü hatırlatan Bakan Gürlek, "Şimdi savcılık elbette soruşma yapıyor. Yeni deliler kapsamında tekrardan operasyon yapabilir. Yani FETÖ'nün irtibatları araştırılıyor. Özellikle gözaltında tutuklama kararı verilenlerin FETÖ ile irtibatları, bunların tekrardan bir HTS analiz çalışmaları, en son kimlerle görüştüğü, bu organizasyonun mutlaka devamı gelecektir. Sonuçta bir FETÖ organizasyonuysa ama burada başsavcılığımızın takdirinde, soruşturmayı yürüten makam, başsavcılık makamı devamı gelir ya da ne zaman yapar onu bilemiyoruz" şeklinde konuştu.