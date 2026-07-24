Son dakika: Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

6'ncı seneyi devriyesini şu anda kutladığımız, 6'ncı seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Camii Kebir'i yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz.

Üstat Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli, Ayasofya Camii Kebir'ini göstererek "Ayasofya açılacak, Ayasofya bir gün açılacak" derdi. Ben de takdimini o zaman yapmak bana nasip olmuştu. Biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Üstadın da o zaman o söylemiş olduğu, gerçekten yüreğinden gelen o ifadeleri biz İslam alemine hamdolsun kavuşturduk, bundan dolayı da ayrıca mutluyuz.

Şimdi tabii 6'ncı seneyi devriyesinde böyle bir mutluluğu hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. Şimdi tabii bir taraftan restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, tüm bunları da yapmaya devam ediyoruz. Bir an önce gerek İslam dünyasına gerekse tüm insanlığa; Hristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya Camii Kebir'i tabii ki hepimizi çok çok mutlu ediyor. Şu anda da onun mutluluğu içerisinde bizler gerçekten gururluyuz, gerçekten mutluyuz.

Bu mabet tabii mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eser, çok çok farklı bir mabet. Bundan dolayı da alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı da Rabbimize hamdediyoruz. Tüm alemi İslam'a en kalbi selam, sevgi, saygılarımızı gönderiyoruz.

Doğrusu geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar... Bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet; bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti.

Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Ve bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrası, hatta eşleriyle gelenler eşimle birlikte yaptıkları defilede olsun, yemekte olsun onlar da mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar.

Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul, arkadan bu Ankara'daki zirve... Her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bütün gelen misafirlerimize NATO Liderler Zirvesi'nden sonra doğrusu ben de teşekkürü bir borç biliyorum.

Siz zaten hepsini söylediniz. Gerçekten yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir Dünya Şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız.

İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir, ne bileyim tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız.