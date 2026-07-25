‘Talimatları yerine getirdim’

SİLİVRİ Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Bulut, 6 milyon 997 bin liralık "borç iadesi" transferi iddiası üzerine, "İşveren çalışan ilişkisi çerçevesinde gönderilmiş paradır" dedi. Aşkın Kaynar tarafından Doruk Bulut'a naylona sarılı şekilde 7-8 deste para verildiği yönündeki beyanı Bulut'a soruldu. Bulut, Serdar Tuna'yı tanımadığını belirterek iddiayı reddetti. Paraların nereye ve neden gönderildiğini sorgulayacak konumda olmadığını belirten Bulut, "Ben şirketin maaşlı çalışanı olduğum için gelen talimatları uyguladım. Kime neden gönderildiğini sorgulayacak bir pozisyonum yoktu" ifadelerini kullandı.