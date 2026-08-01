AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemeye gelen timde yer alan Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalandığı kritik operasyonu değerlendirdi. Çelik "Bu vatan haini terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir" dedi.

Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

15 Temmuz alçak darbe teşebbüsünde Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan FETÖ mensubu bir vatan haini daha yakalandı. Cumhurbaşkanımızın o gece herşeyi göze alarak ortaya koyduğu eşsiz irade, milletimizin egemenliğini çalmaya çalışan vatan haini FETÖ saldırısını yenilgiye uğrattı. Cumhurbaşkanımızın hayati öneme sahip o iradesi, milli egemenliğin müdafaası bakımından devlet ve millet hayatımız için tarihi bir mühür niteliğindedir. Bu vatan haini terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz.

HAİNLER NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR KURTULAMAZLAR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise operasyonla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

HAİNLER NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ÇELİK İRADESİNDEN KURTULAMAZLAR

15 Temmuz hain darbe girişiminde, Marmaris'te Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'yi Afyonkarahisar'da yakaladık. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimiz ile emeği geçen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Devletimize, demokrasimize ve millî irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Hainlerin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştirmeyecek; üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz.