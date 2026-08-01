Özel’in çağrısına CHP’den 1 kuruşluk cevap

YENI Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki gün başlattığı bağış kampanyası, CHP'lileri de harekete geçirdi. Birçok CHP'li, Yeni Parti tarafından paylaşılan hesaplara 1 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş ve 1 liralık tutarlar göndererek 'ayrılıkçı' gruba tepkilerini gösterdi. Bir vatandaşın 1 liralık havale sonrası açıklama kısmına, "Baba ocağı dediniz, ihanet ettiniz. Silivri uşağına boyun eğmeyin" cümlelerini yazarak Özel'i hedef aldığı görüldü.

İSTATİSTİKLERİ DUYURMUŞTU

Öte yandan Yeni Partili isimlerin CHP'li örgüt üyelerini de arayarak bağış yapmaya zorladığı iddia ediliyor. Ayrıca bazı yerel CHP gruplarına Yeni Parti'nin IBAN bilgilerinin peş peşe ve ısrarla atılarak bağış toplanmaya çalışıldığı bildirildi. Kampanyaya ilişkin önceki gün istatistikleri duyuran Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, "İlk 24 saatte 31 bin 934 vatandaşımız tarafından 113 milyon 841 bin 910 lira bağışta bulunulmuştur" bilgisini paylaştı. Söz konusu istatistik de tartışmaları beraberinde getirdi. "Yüzde 35 ile başlıyoruz" iddiasını dile getiren partinin büyük propagandalar eşliğinde başlatılan kampanyasına ilk gün yalnızca 32 bin kişinin destek vermesi kafalarda soru işareti bıraktı.