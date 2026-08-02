AK Parti yurt dışındaki vatandaşları unutmadı

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik dijital iletişim ağını genişletti. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışındaki vatandaşların hak ve hizmetlere ilişkin bilgilere daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla bir konuşma kanalı oluşturduklarını duyurdu. Yeni oluşturulan kanal üzerinden yurt dışında yaşayan 7,5 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren konsolosluk hizmetleri, yasal haklar, güncel gelişmeler, önemli duyurular ve resmi açıklamalar düzenli olarak paylaşılacak.