Genel Merkez’de Özel’in resimleri indirilecek

CHP-YENI Parti hattındaki çekişme son sürat devam ederken, gözler bir yandan da adli tatil sonrası Yargıtay'dan çıkması beklenen 'mutlak butlan' kararına çevrildi. Son temyiz mercii olan Yargıtay'ın da mutlak butlan kararını onaması halinde CHP yönetiminden dikkat çekici bir hamle gelmesi bekleniyor.

SON KARAR KILIÇDAROĞLU'NUN

YARGITAY kararı sonrası bazı genel başkan yardımcılarının, Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki tüm fotoğraflarının kaldırılması yönündeki tekliflerini MYK gündemine taşıyacağı öğrenildi. Son kararı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vermesi bekleniyor.