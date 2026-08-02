‘Yanımızda olmanız bizim için bir güç’

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın, KKTC'nin enerjialanındaki geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Ataoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortayakoyduğu güçlü vizyon ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz veTürkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arz güvenliğini uzun yıllar boyunca güvence altına alacak" dedi.

'AVANTAJLAR SUNACAK'

Doğalgazın çevresel açıdan da önemli avantajlar sağlayacağına dikkat çeken Ataoğlu, fosil yakıt kullanımının azalmasıyla karbon emisyonlarının düşeceğini, bunun da çevrenin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalara önemli katkı sunacağını kaydetti. Ataoğlu, "Anavatan Türkiye'nin her alanda olduğu gibi enerji konusunda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam etmesi bizler için büyük bir güç ve güvencedir. Bu tarihi projede emeği geçen ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceğine yön verecek bu önemli yatırımın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı