CHP kongrelerinde ‘Truvalara’ geçit yok

CHP
yönetimi, eylül ayında başlatılacak olan kongre takvimi öncesi CHP içerisindeki 'gizli Yeni Particilere' fırsat vermeyecek. Boşta olan il başkanlıklarına son atamalar bu hafta yapılacak, ilçe başkanlıklarında da ağustos ayında büyük temizlik tamamlanacak. Özgür Özel
'in CHP'yi ele geçirmek için parti içerisinde bıraktığı eski PM üyeleri de tek tek ihraç edilecek. Özgür Özel'in CHP'yi yeniden ele geçirmek için parti içerisinde bıraktığı Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi gibi eski PM üyelerinin de kongre takvimi öncesi disipline sevk edilmeleri ve ihraç edilmeleri bekleniyor. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Hem bir partinin içinde olup hem de başka bir parti lehine çalışamazsınız. Bu ahlaki bir meselesidir. Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup, başka bir parti için çalışan arkadaşlarımız için bir disiplin süreci işleteceğiz" bilgisini paylaşmıştı.