En yoğun kavşakta estetik dönüşüm

İzmir
Gaziemir'deki ESBAŞ Kavşağı, yaklaşık 3 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesiyle yenilendi. Kentin farklı noktalarındaki kavşak, refüj, orta alan, yol kenarı ve atıl alanlarda çalışmalar yürüten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, ESBAŞ Kavşağı'ndaki düzenlemeyle de dikkat çekti. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen düzenlemelerin tamamlanmasının ardından başlatılan peyzaj çalışmasıyla, kavşak yenilendi. Su tasarrufu sağlayan kurakçıl bitkiler, dekoratif taşlar ve yaklaşık 4 bin bitkiyle tasarlanan kavşak, estetik bir görünüme kavuştu.