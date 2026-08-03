Korkusuz dozerci

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Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınında, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için mücadele eden dozer operatörü Musa Kaplan, çevredekilerin 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görev yerini terk etmedi. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kaplan nezdinde yangınla omuz omuza mücadele eden kahramanlara teşekkür edildi.





ALEVLERE DİRENDİ

Seydikemer'in Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına, 5 uçak ve 20 helikopterle havadan, 410 araç ve 1141 personelle karadan müdahale edildi. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle 6 mahalledeki 408 hanede yaşayan 703 kişi geçici olarak tahliye edildi. Yangın bölgesinde görev yapan Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli dozer operatörü Musa Kaplan, etrafındakilerin uyarılarına rağmen görev yerini terk etmeyip dozeriyle alevlerin önüne set çekti.