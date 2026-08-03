‘Ülkemiz anne ve bebek dostu illeri barındırıyor’

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anne sütü, evlatlarımızın hayata en sağlıklı adımı atmasını sağlayan eşsiz bir mucizedir" dedi. Koruyucu sağlık anlayışı doğrultusunda, anneleri ve bebekleri destekleyen çalışmaları ülkenin dört bir yanında kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Memişoğlu, "Bugün 81 ilimizin tamamı 'Bebek Dostu İl', 78 ilimiz ise 'Altın Bebek Dostu İl' statüsündedir. 334 Emzirme Polikliniğimizde ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde sunduğumuz emzirme danışmanlığı hizmetiyle, sadece 2025 yılında 300 bini aşkın vatandaşımıza emzirme eğitimi verdik" bilgisini paylaştı. Memişoğlu, çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atması için annelerin ve ailelerinin yanında olmaya, koruyucu sağlık hizmetlerini daha da güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.