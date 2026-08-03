‘Yapay zeka algoritması sadakati ölçememis’

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e il ve ilçe başkanlarını belirleme süreci üzerinden yüklendi. İzmir'deki bazı CHP'li ilçe başkanlarının Yeni Parti'ye geçişi esnasında parti demirbaşlarını götürdüğü iddiası ile ilgili konuşan Nalbantoğlu, Özel'i aday belirleme sürecinde kullandığı yapay zeka üzerinden eleştirerek "Ne var ki o algoritma, partiye sadakati, emanete sahip çıkmayı ve ahlaki sorumluluğu ölçememiş. Aynı çatı altında siyaset yaptığınız il ve ilçe başkanları ayrılırken geride tartışmaları ve hukuki süreçleri bırakıyorsa, dönüp aday belirleme anlayışınızı sorgulamanız gerekmiyor mu?" dedi.