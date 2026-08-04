Kozadan kumaşa bir ipek hikayesi

M.Ö. 2600'lü yıllarda Çin'de başlayan, ipeğin destansı hikayesi, efsaneye göre İmparatoriçe Leizu'nun çay fincanına düşen koza, insanlığın doğanın en lüks dokusuyla tanışmasını sağlamıştır. İpek böceklerinin dut yapraklarıyla beslenip kendine ördüğü incecik lifler, yüzyıllar boyunca altından daha değerli görülmüş, Çin'den Avrupa'ya uzanan tarihi İpek Yolu'nun doğmasını yol açmıştır. Doğanın sunduğu en zarif hediyelerden biri olan ipeğin kozadan başlayan muhteşem serüveni, M.Ö. 2600 yıllarında Çin'de başlanmıştır. Bir böceğin doğuşuyla başlayan hikayenin başı, dişi ipek böceğinin dut ağacına 200 ile 500 yumurta bırakıp ölmesiyle başlıyor. Minik tırtıllar yumurtadan çıkar çıkmaz dut yaprağıyla beslenmeye başlıyor ve hızla büyüyerek 20-30 günde 7-8 santimetreye ulaşıyor. Büyümesi tamamlanınca yemeyi bırakan ipek böceği, incecik ipek liften çevresine bir koza örer. İpek böceği, yumurtaları için özellikle dut ağacını tercih eder çünkü dut yapraklarında flavonoidler bolca bulunur.
YAPISI ÇELİKTEN BİLE GÜÇLÜ
Bir kozadan 450 ile 900 metre arasında iplik çıkabilirken, ipek lifleri çok ince, uzun, hafif ve yumuşaktır. Aynı zamanda naylondan iki kat daha esnek, çelikten sekiz kat daha güçlüdür. Isı yalıtımı sağlaması, boyanabilir, parlak ve yalıtkan bir malzeme olması nedeniyle insanlar tarafından dokumacılıkta olduğu kadar sağlık ve çeşitli endüstri sektörlerinde de kullanılır. İpeği bu kadar güçlü bir hammadde yapan ise yapısındaki "fibroin" ve "serisin" proteinleridir. Suda çözünmeyen bir protein olan fibroinin yoğunluğu yüksektir. İşlenmemiş ipeğin yaklaşık yüzde 75'ini oluşturur. Serisin ise yapıştırıcı görevindedir ve fibroin proteinlerini bir arada tutar. Serisin esnek olmayan, kırılgan bir maddedir. Aynı zamanda antibakteriyel özellikte, mor ötesi dalga boyundaki ışınlara karşı dirençli, nem alıp verebilen bir yapıdadır. İyice beslenen ve artık hazır olan tırtıllar koza örmeye başlamadan hemen önce saydam bir sıvı salgılar. Daha sonra başını ileri geri sallayarak küçük bir miktar ipek çıkarır.
Maksimum 48 saat sonunda ipek ipliği ile kozasını örmeyi tamamlar. İpek böceği güve yolunda kozanın içindeyken son kez tüy döker. Salgıladıkları sıvı kristal yapıdaki fibroin proteinleri hava ile temas edince sertleşir. Serisin ise ipek liflerini bir arada tutar. İpek böceği 3-8 gün süreyle yaklaşık 300.000 kez dönerek kozayı oluşturur. Bir kelebek olarak uyanacağı uykusuna artık hazırdır kozasını örerek güvenli uykusuna yatmak için hazırladığı ipek ise işlenmeye. Kelebeğin kozayı delip çıkmasına fırsat vermeden kozalar toplanır ve sıcak su dolu kazanlara atılır. İyice ıslatılıp yumuşatıldıktan sonra kozalar bir sopa yardımıyla karıştırılarak ipucu elde edilir. Uç veren kozalar gruplar halinde önce "iğne" denilen yere, ardından da sırasıyla küçük makara ve büyük makaraya takılarak ip çekme işlemi gerçekleştirilir. Elde edilen ipler makaradan çıkarıldıktan sonra temizlenmesi ve kuruması için kamışlara asılır. Koza ipleri daha sonra çözgüye gönderilir ve orada çile haline gelen iplikler dokuma tezgahına getirilir. İpek iplikler kök boyayla boyanır. İpek kumaşlar dokuma tezgahlarında örülerek çeşitli kumaşlar elde edilir. İpek dokuma tezgahlarında dokunan ipekten çeşitli kumaşlar, giysiler ve giyim aksesuarları elde edilir. Ayrıca sadece saf ipek ipliklerden, yapımında uzun süreli emek ve sabır gerektiren Hereke Halıları da dokunmaktadır. İpek böceği yetiştiriciliği ve dokuması Japonya, Hindistan ve Kore gibi ülkelerde de yaygınlaşır. Hindistan'dan Bağdat'a sonrasında Şam ve İstanbul'dan geçen ipek yolunu takip ederek Avrupa'da üretilmeye başlanır.
BURSA İPEĞİNİN YOLCULUĞU
Ülkemizde ipek böceğinin gelişi ise Bursa ile başlar ve türlü rivayetlere dayanır. Milattan önce 2600 yılında Çin'e ait bir sırken, ipek böceği kozaları milattan sonra 552 yılında Bizans Kralı Jüstinyen döneminde topraklarımıza doğru yola çıkmıştır. Bursa, zamanla önemli bir ipek merkezine dönüşerek, gerçek anlamda bir "ipek şehri" olmaya başladı. İran'ın meşhur ipeği, kervanlarla Bursa'ya geliyor ve burada Avrupalı alıcılara satılıyordu. Anadolu'da "Acem" denilen, Azerbaycan kökenli İranlı tüccar ve esnaflar zamanla Bursa'ya yerleşmeye başladı. Anadolu'dan ihraç edilen kumaşlar "Bursa" adıyla anılmaya "Bursa kumaşı", "Bursa ipeği" olarak satılmaya başlandı. Bursa ipek ticaretinde ve dokumacılıkta da önemli bir kilometre taşı oldu. Bursa'da üretilen kumaşlar, dokuma teknikleri, malzeme özellikleri ve desenleriyle bir sanata dönüştü ve tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Bursa Ovası'nı kaplayan dut ağaçları, ipek böcekleri için sonsuz bir besin kaynağıydı.
İPEK YILI İLAN EDİLDİ
Bursa'nın havasındaki sıcaklık ve nem oranı son derece elverişliydi. Uludağ'ın bereketli kar sularının bolluğu da ipekli ürün elde edilmesinde gereken bir sarf malzemesiydi çünkü ipek böceklerinin beslenmesi için önemli bir noktaydı. 80'li yıllara kadar Türkiye'deki toplam koza üretiminin yüzde 40'ı Bursa'da yapılıyordu. Sonraki yıllardan bugüne dek yaşanan gerileme 2013 yılının "İpek Yılı" ilan edilmesinden itibaren sona erdi. 2015'te Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak Projesi kapsamında Muradiye'deki ipek fabrikası yeniden üretime açıldı. Bir marka olarak kabul edilen Bursa İpeğinin coğrafi işaret alması için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yapıldı. Umurbey'de eski bir ipek fabrikası ipek ile ilgili her şeyin, ipekböcekçiliğinin tüm aşamalarının gözlendiği, üretimlerin, tasarımların gerçekleştirildiği Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'ne dönüştürüldü. Var olan dut bahçelerinin bakımları ve yeni dut bahçelerinin oluşturulması için gerekli çalışmalar da başlatıldı. Ücretsiz dut fidanları dağıtıldı, dut ağacı dikimleri yapıldı. İpek böceği adına festivaller, şenlikler organize edildi.
LABORATUVAR KURULDU
Bir süre önce ipek elyafında bulunan proteinin insanın DNA'sı ile benzer bir yapı göstermesi nedeniyle, Bursa ipeğinden absorbe olmayan bir ameliyat ipi üretildi. Uludağ Üniversitesi'nde, Türkiye'nin ilk ipek AR-GE laboratuvarının kurulmasına sebep olan proje kapsamında Türkiye'nin ilk ameliyat ipi fabrikasının da Bursa'da kuruldu. Bugün ipekböceği hak ettiği ilgiye, ipekböcekçiliği Bursa'daki hatırı sayılır yerine kavuştu ve kavuşmaya devam ediyor. Bursa'nın nazlı meleği bu kez bir daha kayıplar vermemek üzere geri döndü memleketine. Bursa ipeği de yeniden doğmakla kalmadı dünyanın dikkatini memleketine çekmeyi de başardı. Tıpkı eski günlerdeki gibi...