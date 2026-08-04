Haberler Gündem Kozadan kumaşa bir ipek hikayesi Kozadan kumaşa bir ipek hikayesi İpek böceğinin dut yaprağı ile başlayan yaşam döngüsü, binlerce yıllık bir emeğin ardından dünyanın en değerli kumaşlarından birine dönüşüyor. Çin’den Bursa’ya uzanan ipeğin serüveni; üretim aşamaları, tarihi önemi ve günümüzde yeniden canlanan ipekçilik geleneğiyle dikkat çekiyor. HÜSEYİN KILIÇ













M.Ö. 2600'lü yıllarda Çin'de başlayan, ipeğin destansı hikayesi, efsaneye göre İmparatoriçe Leizu'nun çay fincanına düşen koza, insanlığın doğanın en lüks dokusuyla tanışmasını sağlamıştır. İpek böceklerinin dut yapraklarıyla beslenip kendine ördüğü incecik lifler, yüzyıllar boyunca altından daha değerli görülmüş, Çin'den Avrupa'ya uzanan tarihi İpek Yolu'nun doğmasını yol açmıştır. Doğanın sunduğu en zarif hediyelerden biri olan ipeğin kozadan başlayan muhteşem serüveni, M.Ö. 2600 yıllarında Çin'de başlanmıştır. Bir böceğin doğuşuyla başlayan hikayenin başı, dişi ipek böceğinin dut ağacına 200 ile 500 yumurta bırakıp ölmesiyle başlıyor. Minik tırtıllar yumurtadan çıkar çıkmaz dut yaprağıyla beslenmeye başlıyor ve hızla büyüyerek 20-30 günde 7-8 santimetreye ulaşıyor. Büyümesi tamamlanınca yemeyi bırakan ipek böceği, incecik ipek liften çevresine bir koza örer. İpek böceği, yumurtaları için özellikle dut ağacını tercih eder çünkü dut yapraklarında flavonoidler bolca bulunur.





YAPISI ÇELİKTEN BİLE GÜÇLÜ

Bir kozadan 450 ile 900 metre arasında iplik çıkabilirken, ipek lifleri çok ince, uzun, hafif ve yumuşaktır. Aynı zamanda naylondan iki kat daha esnek, çelikten sekiz kat daha güçlüdür. Isı yalıtımı sağlaması, boyanabilir, parlak ve yalıtkan bir malzeme olması nedeniyle insanlar tarafından dokumacılıkta olduğu kadar sağlık ve çeşitli endüstri sektörlerinde de kullanılır. İpeği bu kadar güçlü bir hammadde yapan ise yapısındaki "fibroin" ve "serisin" proteinleridir. Suda çözünmeyen bir protein olan fibroinin yoğunluğu yüksektir. İşlenmemiş ipeğin yaklaşık yüzde 75'ini oluşturur. Serisin ise yapıştırıcı görevindedir ve fibroin proteinlerini bir arada tutar. Serisin esnek olmayan, kırılgan bir maddedir. Aynı zamanda antibakteriyel özellikte, mor ötesi dalga boyundaki ışınlara karşı dirençli, nem alıp verebilen bir yapıdadır. İyice beslenen ve artık hazır olan tırtıllar koza örmeye başlamadan hemen önce saydam bir sıvı salgılar. Daha sonra başını ileri geri sallayarak küçük bir miktar ipek çıkarır.