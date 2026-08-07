Antalya’da feci motor kazası: Motosikletli hayatını kaybetti

Antalya
'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaya ağır yaralanırken, sürüklenerek kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Motosikleti ile seyir halindeki Ayhan Ertaş, Atatürk Bulvarı Türkay Otel kavşağına yaklaştığı sırada arkadaşları ile birlikte yolun karşısına geçmekte olan Dorukhan G.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü önce yolun sağ tarafındaki kaldırıma, ardından da apartmanın bahçe duvarına çarptı. Dorukhan G. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Ayhan Ertaş kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.