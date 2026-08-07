GPRS’li telefon hırsızı yakalattı

Antalya
'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren yabancı turistlerin çanta ve cep telefonlarını çalan şahıs, polisin çalınan telefon üzerindeki GPRS destekli konum takip sistemi ile yakalandı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde Beach Park içerisindeki Turizm Polis Noktası'na gelen Rus uyruklu turist, denize girdiği sırada cep telefonunun çalındığını bildirdi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalarını genişleten ekipler, Rus turistlerin cep telefonlarında bulunan "Bul" uygulaması üzerinden şüphelinin konum bilgilerini adım adım takip etmeye başladı. Ekipler, eşkale uyan bir şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde ve yanında bulunan çantada yapılan aramada turistlere ait olduğu belirlenen 3 adet cep telefonu, yaklaşık 7 bin TL nakit para ve kişisel eşyalar bulundu. Bülent K. isimli şüphelinin turistlerin çantalarını çaldıktan sonra cüzdan içerisinde bulunan parayı döviz bürosuna giderek bozdurduğu öğrenildi. Bülent K. işlemleri için polis merkezine götürüldü. Rus aile, ekiplere Türkçe olarak teşekkür etti.