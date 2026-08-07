SON DAKİKA: ’Çerçeve yasa’ görüşmelerine TBMM Adalet Komisyonu’nda başlanıldı

TBMM Adalet Komisyonu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

ÜYELER TEKLİFİN YASALAŞMA SÜRECİNİ YÜRÜTECEK

İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında bir araya gelen komisyonda, gündeminde "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/3793)" yer alıyor. Komisyon üyeleri, teklifin maddeleri üzerinde detaylı incelemelerde bulunarak yasalaşma sürecinin komisyon aşamasını yürütecek.

Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar Bloku'ndaki 3 numaralı toplantı salonunda yapılacak görüşmeler, bugün saat 15.30'da başladı.

Komisyon Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, görüşmelerin belirtilen günde tamamlanmaması halinde, toplantının izleyen günlerde iş bitimine kadar devam edeceği kaydedildi.

GENEL KURUL GÜNDEMİNE GELECEK

Düzenlemenin, komisyon aşamasının ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.