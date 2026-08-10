Çocuk suçlarında yeni dönem! Ebeveynlere de hapis cezası verilecek

Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan cinayetleri başta olmak üzere kamuoyu vicdanını derinden yaralayan olaylara son verip çocukların suç makinesi gibi kullanılmasını önlemeyi hedefleyen kritik yasa, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece çocuk suçlarında yeni bir dönem başlamış oldu. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasada yer alan önemli düzenlemeler şöyle:
ADLİ SÜREÇTEKİ ÇOCUKLAR
Düzenleme, çocuk suçlarındaki tanımı değiştiriyor. Bundan sonra "suça sürüklenen çocuk" yerine; önyargı oluşturması ve doğrudan suç isnadı içeren bir nitelik taşıması nedeniyle "adli süreçteki çocuk" ibaresi kullanılacak.
12-15 YAŞ GRUBU
18 yaş altındaki çocuklar için uygulanan indirim ve cezalar yeniden düzenleniyor. Buna göre 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış ve işlediği suçun hukuki anlam ile sonucunu algılayamayan çocukların ceza sorumluluğu olmayacak; ancak bu çocuklar hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacak.
İşlediği suçun anlam ve sonucunu bilenler hakkında ise suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 13 yıldan 18 yıla; müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 10 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası 9 yıldan fazla olamayacak. Hâkime, bir üst grubun ceza rejiminin uygulanması konusunda takdir yetkisi veriliyor.
15-18 YAŞ GRUBU
15-18 yaş grubunda ise suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Kasten öldürme ile bitkisel hayata girme veya bir organı kaybetme gibi neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamalarda yaş indirimleri uygulanmayabilecek. Böylece kasten adam öldürme ve ağır yaralama suçlarında müebbet hapis cezası verilmesinin önü açılmış olacak.
AİLELERİN CEZALARI
Bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen ailelere 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu olarak maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya babaya öngörülen hapis cezasının sınırı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.
ÇOCUK SUÇ İŞLERSE İKİ KAT CEZA
Yükümlülük ihlalleri sebebiyle çocuğun kasten öldürme veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu işlemesi hâlinde, şikâyet şartı aranmaksızın ebeveyne verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılabilecek.
HAMİLE EŞİ TERK ETME
Hamile eşini ya da kendisinden gebe kalan evli olmadığı kadını çaresiz durumda terk eden kimseye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.
TAZYİK HAPSİ
Çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının gereklerine aykırı hareket eden ana, baba, vasi veya bakım ve gözetiminden sorumlu kimseye, 3 günden 10 güne kadar tazyik hapsi verilecek.
ORTADA BIRAKANA CEZA
Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Böylece çocukların, ailelerinin silahlarını alarak Kahramanmaraş'ta olduğu gibi suç işlemelerinin önüne geçilmek isteniyor.