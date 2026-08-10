Çocuk suçlarında yeni dönem! Ebeveynlere de hapis cezası verilecek

Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan cinayetleri başta olmak üzere kamuoyu vicdanını derinden yaralayan olaylara son verip çocukların suç makinesi gibi kullanılmasını önlemeyi hedefleyen kritik yasa, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece çocuk suçlarında yeni bir dönem başlamış oldu. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasada yer alan önemli düzenlemeler şöyle:

12-15 YAŞ GRUBU 18 yaş altındaki çocuklar için uygulanan indirim ve cezalar yeniden düzenleniyor. Buna göre 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış ve işlediği suçun hukuki anlam ile sonucunu algılayamayan çocukların ceza sorumluluğu olmayacak; ancak bu çocuklar hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacak.

ADLİ SÜREÇTEKİ ÇOCUKLAR Düzenleme, çocuk suçlarındaki tanımı değiştiriyor. Bundan sonra "suça sürüklenen çocuk" yerine; önyargı oluşturması ve doğrudan suç isnadı içeren bir nitelik taşıması nedeniyle "adli süreçteki çocuk" ibaresi kullanılacak.

İşlediği suçun anlam ve sonucunu bilenler hakkında ise suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 13 yıldan 18 yıla; müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 10 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası 9 yıldan fazla olamayacak. Hâkime, bir üst grubun ceza rejiminin uygulanması konusunda takdir yetkisi veriliyor.

15-18 YAŞ GRUBU

15-18 yaş grubunda ise suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Kasten öldürme ile bitkisel hayata girme veya bir organı kaybetme gibi neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamalarda yaş indirimleri uygulanmayabilecek. Böylece kasten adam öldürme ve ağır yaralama suçlarında müebbet hapis cezası verilmesinin önü açılmış olacak.