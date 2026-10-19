Dünyanın ilk siyahi savaş pilotu: Ahmet Ali Çelikten

Türkiye ile Batı Afrika ülkesi Nijerya arasındaki ilişkiler, bilinenlerin aksine, yüzyıllar öncesine dayanıyor. Osmanlı Devleti'nin Mısır ve Libya'yı fethetmesinin ardından başlayan ilişkilerde, Batı Afrika'yı Trablusgarp üzerinden Akdeniz'e bağlayan güzergâh, bölge ticaretinin önemli yollarından biri hâline geldi. Böylece Osmanlı Devleti ile Nijerya arasındaki ilişkiler farklı alanlarda gelişmeye başladı. Bu dönemden itibaren Osmanlı toplumunda daha fazla Afrikalı yer aldı. Modern Türkiye tarihinde ise kimi zaman ses sanatçısı, kimi zaman usta bir oyuncu, kimi zaman da pilot olarak karşımıza çıktılar.

ANNE VE BABASI AFRİKA KÖKENLİ

Hikâyemizin kahramanı Ahmet Ali Çelikten, Nijerya kökenli bir annenin ve Afrika kökenli bir babanın çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi. "Arap Ahmet" olarak bilinen Ahmet Ali Bey'in anneannesinin, 1830'lu yıllarda köle tacirleri tarafından Nijerya'daki Borno Emirliği'nden alınarak İstanbul'a hizmetçi olarak getirildiği düşünülüyor. Anneannesinin Osmanlı sarayında çalıştığı ve üç çocuğu olduğu, ancak bunlardan yalnızca Zenciye Emine Hanım'ın annesi hakkında bilgi bulunduğu rivayet ediliyor. Köle olmadığı bilinen Zenciye Emine Hanım'ın 1860'lı yıllarda doğduğu tahmin ediliyor. Zenciye Emine Hanım, 1880'li yılların başında kendisi gibi Nijerya asıllı Afro-Türk olan Ali Bey ile evlendi. Bu evlilikten 1883 yılında Ahmet Ali (Arap Ahmet), ardından Mehmet Ali ve Zenciye Saniye dünyaya geldi. Baba Ali Bey, kızı henüz doğmadan hayatını kaybetti. HAYATI İZMİR'DE GEÇTİ

Ahmet Ali Bey, hayatı boyunca Osmanlı şehri İzmir'de yaşadı ve eğitim gördü. Ailenin en büyük çocuğu olan Ahmet Ali, ilkokul ve ortaokul eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra 1904'te Haddehane Mektebi'ne (bugünkü Güzelyalı'daki Hava Eğitim Komutanlığı) girdi. 1908 yılında Osmanlı ordusunda göreve başladı. Bahriye Makine Mektebi'nden mezun olduktan sonra gemide görev yapmak üzere Şam Vapuru'na tayin edildi. Bu gemiyle Bahr-i Ahmer'de (Kızıldeniz) ve Afrika sahillerinde seyrüsefer görevlerinde bulundu. Trablusgarp ve Balkan Savaşları boyunca Mesudiye zırhlısında görev yaptı.

MİLLİ MÜCADELE'YE KATILDI

Ahmet Ali Bey, 1917-1918 yılları arasında eğitim için Almanya'ya gönderilen askerler arasında yer aldı. Türkiye'ye döndükten sonra, 28 Ağustos 1918'de İzmir Birinci Bahri Tayyare Bölüğü'ne atandı. Bu sırada I. Dünya Savaşı'nın sona ermesine birkaç ay kalmıştı. İzmir'de görev yaptığı süre boyunca kıyı boyunca karakol uçuşları gerçekleştirdi ve mayın arama- tarama görevlerine katıldı. Ancak 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilmesi üzerine, buradaki Tayyare Bölüğü'nün elinde bulunan malzeme ve uçaklar imha edildi veya kullanılamaz hâle getirildi. Bu süreçte İzmir'den İstanbul'a geçen Ahmet Ali Bey, silah arkadaşlarıyla birlikte Millî Mücadele'ye katılmak üzere Anadolu'ya geçti.

FARKLI GÖREVLERDE BULUNDU

Millî Mücadele döneminde Ahmet Ali Bey birçok farklı görev üstlendi. The Ottoman Army kitabının yazarı David Nicolle, Ahmet Ali Bey'in Millî Mücadele'deki rolünü şu sözlerle aktarıyordu: "Osmanlı pilotlarının büyük çoğunluğu millet olarak Türklerden oluşuyordu fakat içlerinde bazıları Arabistanlı, Yemenli ve hatta İran kökenliydiler. Ahmet Ali kaptan ise Afrika asıllı olup 1914-1915 yıllarındaki ilk uçuşuyla dünyanın ilk siyahi askerî pilotu olarak biliniyordu."

İSTİKLAL MADALYASI SAHİBİ

Milli Mücadele döneminin ardından Ahmet Ali Bey, 1928'de Hava Müsteşarlığı'na atandı. Bahri tayyareci olarak yürüttüğü başarılı görevleri nedeniyle Sarı Bahri Tayyare Madalyası ile ödüllendirildi. Millî Mücadele sırasındaki hizmetlerinden dolayı 1924 yılında kendisine 480 numaralı İstiklal Madalyası verildi. Toplam 10 yıl 11 ay 23 günlük uçuş hizmetinin ardından, yaşının ilerlemesi nedeniyle 1928 yılında uçuculuk görevinden ayrıldı.

İZMİR'DE VEFAT ETTİ

Soyadı Kanunu'nun ardından "Çelikten" soyadını alan Ahmet Ali Bey, Nisan 1933'te emekli oldu. Ancak tecrübesinden yararlanılması amacıyla sözleşmeli olarak 1949 yılına kadar Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapmayı sürdürdü. Geride sayısız başarı ve tarihe geçen bir yaşam öyküsü bırakan Ahmet Ali Çelikten, 1969 yılında İzmir'de hayatını kaybetti. ABD'de siyahilerin beyazlarla aynı okullarda eğitim görmelerinin önünü açacak yasal düzenlemelerin yapılmasına daha yaklaşık yarım yüzyıl vardı. O dönemde Pilot Yüzbaşı Ahmet Ali Bey, dünyanın ilk siyahi savaş pilotlarından biri olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.