Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den itiraf niteliğinde sözler: Manavgat’taki rüşvet skandalı gerçeği gözler önüne serildi

"MESELE KABAK GİBİ ORTADA"

Partisindeki diğer skandalları da sıralayan Özgür Özel, Bodrum'da bir belediye meclis üyesinin polis kontrolünde rüşvet paralarıyla yakalandığını ve 1 saat içinde partiden ihraç edildiğini açıkladı. Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili yaşanan gelişmeleri ise şu sözlerle anlattı: "Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltındayken avukat yolladık. Görüşemiyoruz, bir bilgi yok, sadece görüntüler var. Doğru yanlış nedir? Böyle bir olay oldu mu? Bir tek şunu sorun dedim Özkan Yalım'a. O da 'Benim resmi kız arkadaşım, yaşı da 20 değil 26' gibi bir haber yolladı. O dakika kesin ihraç talebiyle disipline verdim. Hatta Özkan Yalım olayı çıktığında sekiz saat sonra Çanakkale'de otobüs üstündeydim. 'Özkan'ın partimize karşı, bizim de Uşak'a karşı sorumluluğumuz var. Gereğini yapacağım' dedim. Çünkü mesele kabak gibi ortada."Özgür Özel, CHP'deki genel başkanlığı dönemindeki rüşvet skandalları hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. Katıldığı canlı yayında partisindeki yaşanan rezillikleri tek tek sıralayan Özel, olayın kurgu olmadığını rüşvet skandalının belgeleriyle kanıtlandığını söyledi.