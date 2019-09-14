Büyükşehir kendi bina girişini onarmaktan aciz

İzmir'in Konak ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin önünde engelli rampasının kaldırım taşlarıyla kapatılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

İzmir'in Konak ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin önünde engelli rampasının kaldırım taşlarıyla kapatılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Günlerdir yolun yapılmadığına dikkat çeken vatandaşlar, "Engelli rampası tamamen kapatılmış durumda. Tekerlekli sandalyeyi geçtik, yayalar bile buradan geçemez. Büyükşehir Belediye binasının girişinde böyle bir durumun yaşanması çok düşündürücü. Daha kendi girişlerini düzeltemeyen belediye, şehrin başka yerlerindeki arızaları nasıl giderecek? Yetkililerden bir an önce gözlerinin önündeki yolu yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.