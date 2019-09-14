İlk işi yangın alanında inceleme yapmak oldu

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, göreve başladığı gün İzmir'i ve ülkemizi üzüntüye boğan 18 Ağustos tarihli Karabağlar orman yangını bölgesine gitti, havadan ve karadan incelemede bulundu.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, göreve başladığı gün İzmir'i ve ülkemizi üzüntüye boğan 18 Ağustos tarihli Karabağlar orman yangını bölgesine gitti, havadan ve karadan incelemede bulundu. Menderes Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı ve İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan ile bölgeye helikopterle gelen Derince, yangın alanını havadan inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra yerden de bölgeyi gezen Derince, 2006'da Selçuk Meryem Ana, 2007'de Bornova Çiçekli, 2017'de Menderes ve Buca orman yangınları sonrasında o bölgeler nasıl ağaçlandırıldıysa, Karabağlar yangın bölgesinin de bir yıl dolmadan yeniden ağaçlandırılacağını ve küllerinden yeniden doğacağını söyledi.



DİKİME HAZIRLANIYOR



Derince, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangının başladığı günden kontrol altına alındığı güne kadar yangını mahallinden takip ettiğini, yangın sonrası çalışmaları da her gün takip etmeye ve Orman Genel Müdürlüğü'nden bilgi almaya devam ettiğini söyledi. Derince, yangın enkazlarının temizlenmesi için 30 Ağustos'ta ilk startın verildiğini, kesimlerin başladığını ve dikime hazır hale getirmek için yüzlerce işçi ve teknik personelin aralıksız çalıştığını söyledi.



KOÇARLI HİZMET BİNASINA KAVUŞUYOR



Aydın'ın Koçarlı ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Nedim Kaplan, hizmet binasının temelini önümüzdeki günlerde atacaklarının müjdesini verdi. Koçarlı'ya layık modern bir hizmet binası yapacaklarını kaydeden Başkan Kaplan, "Yeni bina yapımı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Adnan Menderes Müzesi'nin açılışı olduğu dönemde yeni binanın temelini atmayı planlıyoruz. Bu zamanlamanın Kasım ayı içerisinde olacağını düşünüyorum. Böylelikle Koçarlı'ya modern bir bina yapacağız. Hem vatandaşlarımızın hem de belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayacak güzel bir bina olacak" dedi.