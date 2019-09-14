‘Taciz’ iddiasında ‘şantaj’ savunması

İzmir'in Buca ilçesindeki bir lisede 27 yaşındaki temizlik görevlisi H.A'yı taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve açığa alınan okul müdürü E.K. (45), avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

İzmir'in Buca ilçesindeki bir lisede 27 yaşındaki temizlik görevlisi H.A'yı taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve açığa alınan okul müdürü E.K. (45), avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Avukat Gönül Çelebi, temizlik görevlisi H.A'nın işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu ve bu kızgınlıkla okul müdürü E.K'yı şikayet ettiği yönünde savcılığa ikinci bir ifade verdiğini, bu nedenle genç kız hakkında iftira ve şantaj suçundan kamu davası açıldığını söyledi.

METİN BURMALI