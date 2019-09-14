  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > ‘Taciz’ iddiasında ‘şantaj’ savunması

‘Taciz’ iddiasında ‘şantaj’ savunması

‘Taciz’ iddiasında ‘şantaj’ savunması
Giriş Tarihi: 14.9.2019

'in ilçesindeki bir lisede 27 yaşındaki temizlik görevlisi H.A'yı taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve açığa alınan okul müdürü E.K. (45), avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

İzmir'in Buca ilçesindeki bir lisede 27 yaşındaki temizlik görevlisi H.A'yı taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve açığa alınan okul müdürü E.K. (45), avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Avukat Gönül Çelebi, temizlik görevlisi H.A'nın işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu ve bu kızgınlıkla okul müdürü E.K'yı şikayet ettiği yönünde savcılığa ikinci bir ifade verdiğini, bu nedenle genç kız hakkında iftira ve şantaj suçundan kamu davası açıldığını söyledi.

METİN BURMALI

Okul müdürüne taciz suçlaması

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Taciz’ iddiasında ‘şantaj’ savunması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN