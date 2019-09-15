Ege'deki fırtına tezgahları vurdu

Ege Denizi'nde birkaç gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtına, balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle balık çeşidinin çok az olduğunu söyleyen satıcılar, gölde yetiştirilen sazan balığına yöneldi.

İzmir'de taze balık satın almak için Havra Sokağı'na gelenler de kilosu 15 lira olan satılan sazan aldı.

Av yasağı geçen 1 Eylül'de kalksa da, Ege Denizi'nde birkaç gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtına, balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Balık azalınca, Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden birisi olan Beyşehir Gölü'nden getirilen sazan balıkları, İzmir'deki tezgahlarda yer buldu. Bu yıl balık çeşitlerinin sınırlı olduğunu söyleyen Havra Sokağı esnafı Serkan Üstgel, "Bu yıl balık yok. Çeşit çok az. Her yıl sardalya ve palamut çok bol olurdu. Ama bu sene oldukça az. Fırtına ve rüzgar da avcıları olumsuz etkiliyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü balıklandırma çalışmaları kapsamında 5 ay önce Beyşehir Gölü sularına bırakılan pullu sazan balıklarının çok satıldığını anlatan esnaf Kazım Çelik de "Sazan balığının da diğer balıklar gibi bir mevsimi var. Biz Konya Beyşehir'den alıyoruz. Şimdi bu balığın tam zamanı. Müşteriler de çok seviyor. Eti bembeyaz olur. Sudan çıktığında 3-4 saat ömrü olur. Hemen ölmez. Kilosunu 15 liradan satıyoruz, daha küçükleri ise 10 lira" diye konuştu.