Menemenli miniklere servis tahsis edildi

Okula dolmuşla gidip gelmek zorunda kalan ve bu yüzden mağduriyet yaşayan öğrencilere Menemen Belediyesi'nden servis desteği geldi. Menemen'in köylerindeki öğrencilere Başkan Aksoy sahip çıktı.

Okula dolmuşla gidip gelmek zorunda kalan ve bu yüzden mağduriyet yaşayan öğrencilere Menemen Belediyesi'nden servis desteği geldi. Menemen'in köylerindeki öğrencilere Başkan Aksoy sahip çıktı. Çocuklar, belediyenin tahsis ettiği servisle okullarına sağlıklı bir şekilde gidip gelebilecek.



KÖYDEN ULAŞIM ZOR



Çocuklar, kent merkezlerindeki okullarına giderken köyün tek minibüsünde yer bulabilmek için erkenden sıraya giriyorlardı. Ancak üç köyü dolaşarak gelen minibüs, hınca hınç dolu oluyordu. Tam 42 çocuk, sağlıksız koşullarda üst üste minibüse doluyor adeta balık istifi gibi, okula geç kalmamak için 2 saatlik yolculuktan sonra ancak okullarına ulaşabiliyorlardı. Beyköy, Alaniçi, Çaltı mahallerinde yaşayan öğrenciler, bu mağduriyettten kurtuldu. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hızla servis tahsis etti. Çocuklar bugünden itibaren okula özel servisle 15 dakikada gideceklerini öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Eğitime, özellikle de kız öğrencilerin eğitimine verdiği önemi her fırsatta dile getiren Aksoy, "Çocuklarımız okula geç kalma sorunu yaşamadan,sağlıklı koşullarda güven içinde derslerine yetişecekler. Onların yüzünün gülmesinden daha büyük bir mutluluk var mı. Bir dolmuşta 42 öğrenci taşınmaz. Çözüm için servisimizi ayarladık. Yasal bir sıkıntı yaşanması durumunda bu parayı kendi imkanlarımla karşılarım" dedi.