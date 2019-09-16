İzmir'de tarım arazilerini sulamakta kullanılan Gediz Nehri'nin aktığı kanalda binlerce balık ölümü gerçekleşti. Vatandaşlar ise kanala girerek ölü balıkların büyük olanlarını seçip topladı.
16.09.2019, 16:31 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019,17:43
İzmir'de tarım arazilerini sulamakta kullanılan Gediz Nehri'nin aktığı kanalda binlerce balık ölümü gerçekleşti. Vatandaşlar ise kanala girerek ölü balıkların büyük olanlarını seçip topladı.
Ölü balıkları toplayıp “Bize bir şey olmaz” dediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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