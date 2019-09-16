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Ölü balıkları toplayıp “Bize bir şey olmaz” dediler

Ölü balıkları toplayıp “Bize bir şey olmaz” dediler

16.09.2019, 16:31 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019,17:43

'de tarım arazilerini sulamakta kullanılan Gediz Nehri'nin aktığı kanalda binlerce balık ölümü gerçekleşti. Vatandaşlar ise kanala girerek ölü balıkların büyük olanlarını seçip topladı.

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