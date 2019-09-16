Sanayi bölgesinde altyapı çilesi

İzmir'in Menemen ilçesi Ulukent semtinde bitmek bilmeyen alt yapı çalışmaları, bölgede bulunan iş insanlarını isyan ettirdi. Yolların çamur içinde olduğunu belirten çalışanlar "Bir an önce çalışmaların tamamlanmasını istiyoruz" dedi.

İzmir'in Menemen ilçesi Ulukent semtinde bitmek bilmeyen alt yapı çalışmaları, bölgede bulunan iş insanlarını isyan ettirdi.



HİZMET DEĞİL EZİYET



Yolların çamur içinde olduğunu belirten iş insanları, "Sanayi bölgesinde bu kadar uzun çalışma yapılmaz. Yurt dışından gelen konuklarımızı çamur içinde misafir ediyoruz. Çok mağduruz, ekonominin zor bir dönemden geçtiği şu günlerde, yetersiz altyapı, hizmet sıkıntısı nedeniyle çamurla, tozla, toprakla mücadele ediyoruz" dedi. İş insanları, "3 ayı geçen bir süredir çalışmalar tamamlanmadı. Yolların yapılması çok güzel fakat bu şekilde hizmet eziyete dönüşüyor. Her gün onlarca aracın geçtiği çalışmalar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. En önemlisi ise müşterilerimize mahcup oluyoruz. Gelişmiş bir şehir görüntüsü veremiyoruz. Yetkililere defalarca şikayette bulunmamıza rağmen çalışmalara hız verilmedi. Sizin aracılığınızla yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bir an önce çalışmaların tamamlanmasını istiyoruz" dedi.