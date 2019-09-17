İZSU'nun sondajları kuyuları kuruttu

Ödemiş Günlüce Yaylası çevresindeki çiftçiler ve vatandaşlar, bölgeye sondaj kurarak kullandıkları yeraltı sularının azalmasına sebep olan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'ya tepki gösterdi.

Ödemiş Günlüce Yaylası çevresindeki çiftçiler ve vatandaşlar, bölgeye sondaj kurarak kullandıkları yeraltı sularının azalmasına sebep olan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'ya tepki gösterdi. Günlüce Mahallesi sakinlerinden Mehmet Sarı, "İZSU ekiplerinin bazı yerlere sondaj kurması nedeniyle mahsullerimiz kuruyarak mahvoldu" dedi. Mehmet Sarı, tarımın bir numaralı geçim kaynağı olduğu bölgede İZSU'nun bilinçsizce kurduğu sondajların, köylünün üretimine engel olduğunu söyledi.

MAHSULLER KURUDU

İZSU'ya tepki gösteren vatandaşlar, "Buradan Mursallı, Datbey, Günlüce ve Dolaylar köylerine az az taksim ediliyor. Burada sıkıntı büyük. Burası bir tarım yaylası, vatandaşlar burada tarım yaparak geçiniyor. İZSU'nun değişik yerlerde açtığı sondajlar sürekli çalıştığı için buradaki su seviyeleri azaldı. Kuyularımızda da su kalmadı. Çoğumuzun tarladaki mahsulü ya kurudu, ya da kurumak üzere. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor" diye konuştular. Açılan sondaj kuyularının halka arz edilmesini, sulama suyu olarak verilmesini ya da tamamen kaldırılmasını isteyen bölge halkı, "Bu yaylada başka bir kuyu istemiyoruz" ifadelerinde bulundu.