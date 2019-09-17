Vatandaşlardan İZSU’ya zam isyanı

İzmir’de 1 Eylül itibariyle, orman köylerinde su tarifesi arttı. İZSU, Aliağa’nın Horozgediği Mahallesi’nde sayaçları okumaya 2.5 ay geç gelince, faturalara zamlı tarife yansıtıldı

İzmir'de su fiyatlarında 'Orman kanunu' dönemi başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 1 Eylül'den itibaren orman köylerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarifesine geçti. Uygulamadan mahalle statüsüne geçen 239 eski orman köyü etkilendi. Su faturaları yüzde 257 ila yüzde 924 oranında zamlandı. Bir de bunun üzerine sayaç okumaya 2.5 ay geç gelen İZSU görevlileri eklenince faturalar el yaktı. 65 hanenin bulunduğu Aliağa'nın kırsal Horozgediği Mahallesi'nde yaşayanlar, İZSU'nun faturalara zamlı tarife uyguladığını öne sürdü. 57 yaşındaki 2 çocuk babası emekli Özcan Bora, "İZSU görevlileri köyümüze ayda bir su sayacı okumaya geliyordu. Ancak en son 70 gün önce geldiler. 1 Eylül'den itibaren zamlı tarifelere geçildi. İZSU görevlileri sayaç okumaya zamlı tarifeler devreye girdikten sonra gelince 2.5 aylık faturalarımız zamlı olarak yansıtıldı. Burada bizim ne suçumuz var. İZSU görevlisi geç geldi. Bizim hiçbir suçumuz olmadığı halde yüksek faturalar ödüyoruz. Normalde Eylül ayından önceki Temmuz ve Ağustos faturaları zamlı olmamalıydı. Bu yanlıştan bir an önce dönülsün. Bana normalde 30-40 lira su faturası geliyordu. Son faturam 210 lira. Bize kazık attılar" dedi.



EV KİRASI GİBİ

1080 liralık su faturasını görünce neye uğradığını şaşıran 5 çocuk babası 73 yaşındaki Yusuf Türkel, "Ev kirası gibi su faturası ödüyoruz. İZSU'nun görevlileri geç geldi diye fatura bize yansıdı. Faturalarımızın 2 aylık bölümünün zamsız olarak yansıtılması gerekiyordu. Ancak hepsini zamlı tarifeden kestiler. Hakkımızı helal etmiyoruz" diye konuştu. Öte yandan Horozgediği Mahallesi'nde 1700 lira bedelle en yüksek faturayı ödeyen Ali Türkel, "Bu kadar yüksek su faturası mı olur? İZSU görevlileri geç geldi, fatura bize çıktı" diye isyan etti. Torbalı'da yaşayan Şehitler Mahallesi sakinleri de tarife değişikliğine itiraz etti. Maaşlarının büyük çoğunluğunu su faturalarına gideceğini ifade eden mahalle sakinleri, uygulamadan vazgeçilmesini istedi.

Egeli Sabah