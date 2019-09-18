İzmir’in ‘melek yüzlü’ otobüs şoförleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT'un düzenlediği zorlu sınavı geçen kadın şoförler, İzmir'de direksiyon sallıyor. Mesleklerinden hayli memnun olduğunu söyleyen kadın otobüs şoförleri, "İzmir'in ruhu, havası bunda yarı yarıya etkili. Bütün kadınları bu farkı yaratmaya davet ediyoruz" dediler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT'un düzenlediği zorlu sınavı geçen kadın şoförler, İzmir'de direksiyon sallıyor. Mesleklerinden hayli memnun olduğunu söyleyen kadın otobüs şoförleri, "İzmir'in ruhu, havası bunda yarı yarıya etkili. Bütün kadınları bu farkı yaratmaya davet ediyoruz" dediler.

İZMİR KADINININ FARKI

En az erkek meslektaşları kadar işinin hakkını veren kadın şoförler, "Herhangi bir olumsuz tepki ya da ayrımcılıkla karşılaşmadık. En büyük desteği erkek meslektaşlarımız veriyor. Bu işi yapmamızda İzmirli olmanın verdiği bir farklılık da var. Nazar boncuğu takan, dua eden, selfie çekenler var" dediler. İzmirliler de kadın şoförlerin direksiyon başına geçmesinden memnun olduklarını söyledi. Kadınları tebrik eden Yılmaz Karakaş, "Birçok sektörde olması gereken bir uygulama. Umarım diğer sektörlere de örnek olur" dedi. Sinem Tüz de, "İzmir kadını her zaman cesur ve başarılıdır. Sayısının daha fazla olmasını istiyorum" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL