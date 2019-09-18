Tınaztepe Sağlık Grubu 4’üncü hastaneyi açıyor

Tınaztepe Sağlık Grubu’nun dördüncü merkezi olan Tınaztepe Galen Hastanesi, İzmir’in Bayraklı ilçesinde açılıyor. Tüm uzmanlık dallarında hasta kabul etmesi planlanan hastanenin ayda 25 bin kişiye poliklinik hizmeti vermesi planlanıyor

İzmir Bayraklı'da 15 bin metrekare alanda, 9 katlı binası, 20 uzmanlık dalıyla hizmet verecek olan Tınaztepe Galen Hastanesi, 21 Eylül Cumartesi günü açılacak. Açılış öncesi tanıtım toplantısı düzenleyen Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, Buca Tıp Merkezi, Özel Tınaztepe Hastanesi, Özel Tınaztepe Torbalı Hastanesi'nin ardından dördüncü merkezin Özel Tınaztepe Galen Hastanesi adıyla hizmet vereceğini belirtti.



5 YILDIZLI OLACAK



35 milyon lira harcanan hastanede 6 ameliyathane salonu, 3 doğumhane, 18 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile radyolojik görüntüleme merkezi bulunduğunu ifade eden Dr. Bektur, 5 yıldızlı hastane konseptiyle oluşturdukları hastanenin İzmir'e büyük katma değer sağlayacak sağlık turizmi alanında faydalı çalışmalar gerçekleştireceğini dile getirdi. 'Hastalıkta, sağlıkta, her yaşta' sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Bektur, İzmir'de özel sektörde onkoloji alanında bazı eksikliklerin olduğunu söyleyerek, "Kamu hastanelerinin satın alma gücüyle ilgili sıkıntıları var. Bizim lokomotifimiz onkoloji ve radyoloji branşları olacak. Burada bir inme merkezi yapmayı düşünüyoruz. Çoğu insan geçirdiği felç nedeniyle eve mahkum hayatını sürdürüyor. Merkezimiz hastalara 7-24 hizmet verecek" ifadelerini kullandı.



YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM



Dr. Mehmet Bektur, konuşmasının ardından basın mensuplarına hastaneyi gezdirdi. Kaliteli sağlık hizmeti vermek adına endoskopi ünitesi, merkezi sterilizasyon ünitesi, kapsamlı hizmet laboratuarı, göz tanı ünitesi, kan transfüzyon, kardiyoloji tanı ünitesi, nöroloji tanı ünitesi ve işitme tanı üniteleri hazırladıklarını anlatan Dr. Bektur, gelişmiş tıbbi teknolojiler kullanılarak hazırlanan yenidoğan yoğun bakım ünitesinin İzmir'de önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.



SIRADA ÜNİVERSİTE VAR



Bir ayda 25 bin hastaya poliklinik hizmeti vermeyi amaçladıklarını ifade eden Mehmet Bektur, Tınaztepe Üniversitesi için örgütlenmenin başladığını da ifade etti. Bektur, "Tınaztepe Galen Hastanesi, üniversite için bir staj merkezi de olacak. Yani hastanemizde eğitime ağırlık vereceğiz. Üniversite için örgütlenme başladı. 18 akademisyenin ataması yapıldı. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.