2 aylık haksız hapse karşı hukuk savaşı

İzmir’de bir kadının ifadesi sonucu hırsızlıkla suçlanan Can C, 2 ay tutuklu kaldıktan sonra avukatının verdiği delil sayesinde temize çıktı. Müvekkilinin boş yere hapis yattığını söyleyen Avukat Öykü Su Güler, iftirayı atanlarla ilgili tazminat davası açtıklarını söyledi

İzmir'in Buca ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Can C. (21), avukatı Öykü Su Güler'in o sırada kendi bürosunda bulunduğuna dair güvenlik kamerası görüntülerini ve cep telefonu baz istasyonu sinyallerini delil olarak sunmasıyla, üçüncü duruşmadan önce tahliye edildi ve beraatine karar verildi. Kararın istinaf mahkemesi tarafından da onanmasının ardından, Can C. avukatı aracılığıyla kendisinin 2 ay tutuklu kalmasına neden olan ifadeyi veren evin sahibi kadın hakkında suç duyurusunda bulundu. Yeni Asır'a konuşan avukat Öykü Su Güler, "Benim yanımdaydı ve şu an tutuklu bulunduğu dava ile ilgili ödeme yapmak için gelmişti. Aynı dakikada hem Çankaya'da hem Buca'da olamayacağını ispatladık. Ama yalan bir ifade sonucu boşu boşuna 2 ay gibi bir süreyi demir parmaklıklar arkasında geçirdi. Bunun için o tam emin olmadan bu hırsız diye suçlayan kadına karşı hem manevi hem maddi tazminat davası açtık" dedi.



POLİSLER ARAŞTIRMADI



Avukat Güler, "Ayşe Bayraktar isimli kadın, verdiği ifadelerle müvekkilimin hayatının 2 ayını cezaevinde geçirmesine neden olmuştur. Bu şahıs hakkında 'iftira' ve 'yalan tanıklık' suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Zira, şüphelinin teşhis beyanı olmasaydı soruşturma aşamasında müvekkilimin suçsuz olduğu ispatlanacaktı. Dolayısıyla müvekkilimin mağduriyetini gidermek istiyoruz. Bu dosyada polislerin de tam olarak dosyayı incelemeden ve kapatmak için tam araştırma yapmadan kapatmak için yaptıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



'ORAYA YARIM SAATTE GİTMEMİZ İMKANSIZ'



Davanın son duruşmasına sanık Can C. ile avukatı Öykü Su Güler de katıldı. Hırsızlık yapıldığı gün saat 18.00'de yanında Kamuran adlı arkadaşı ile birlikte Alsancak'ta avukatının bürosunda olduklarını söyleyen Can C, "Oradan Buca'ya yarım saat içinde gitmemiz imkansızdır. Avukatımın yanında olduğuma dair kamera görüntüleri var. Buca'ya hiç gitmedim" dedi.

FATİH ŞENDİL