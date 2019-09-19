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'de balık bereketi

Ege'de balık bereketi

19.09.2019, 12:45

1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan Egeli balıkçılar, ağların dolu çekilmesiyle sezona güzel bir başlangıç yaptı.

Denizi'nden tutulan 50'ye yakın balık çeşidinin satışa sunulduğu Su Ürünleri Hali, diğer denizlerde yeteri kadar balık bulunmaması nedeniyle ülke genelinden alıcıları ağırlıyor.

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