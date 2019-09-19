1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan Egeli balıkçılar, ağların dolu çekilmesiyle sezona güzel bir başlangıç yaptı.
Ege Denizi'nden tutulan 50'ye yakın balık çeşidinin satışa sunulduğu İzmir Su Ürünleri Hali, diğer denizlerde yeteri kadar balık bulunmaması nedeniyle ülke genelinden alıcıları ağırlıyor.
Ege'de balık bereketi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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