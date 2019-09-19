İzmirli Aysel’in anne dramı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın program ekibi, 38 yaşındaki Aysel Tekintongaç'ın üç aylık bebekken ayrıldığı ve bir daha hiç görmediği annesinin izine ulaştı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın program ekibi, 38 yaşındaki Aysel Tekintongaç'ın üç aylık bebekken ayrıldığı ve bir daha hiç görmediği annesinin izine ulaştı. 30 kişilik program ekibi, 5 binin üzerinde kişiye telefon açarak tespit ettikleri "Topal Yaşar" lakaplı kişiyi buldu. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde izine ulaşılan bu kişiden annesinin 1.5 yıl önce kalp krizi sonucu vefat ettiğini öğrenen talihsiz kadın şok oldu.



6 KARDEŞİ VARMIŞ



İzmir'de hastanelerde hasta bakıcılığı ve refakatçilik yapan Tekintongaç, "Elimde sadece fotoğrafı kaldı. Keşke bir kez olsun yüzünü görüp sesini duyabilseydim. Geç kaldım. Hep bu acı ile yaşayacağım. Tek tesellim hayatta 6 kardeşimin olduğunu öğrenmem" dedi.

FATİH ŞENDİL