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Alman dalgıçlar ’i keşfetti

Alman dalgıçlar İzmir’i keşfetti
Giriş Tarihi: 20.9.2019

, son yıllarda uluslararası dalış turizminde önemli merkez haline gelirken, da profesyonel dalgıçlar tarafından büyük ilgi görmeye başladı.

Türkiye, son yıllarda uluslararası dalış turizminde önemli merkez haline gelirken, Çeşme Yarımadası da profesyonel dalgıçlar tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Almanya'nın önde gelen dalış kulüplerinden biri olan ve dünyanın önemli merkezlerine organizasyonlar düzenleyen TUK üyesi 14 kişilik dalgıç grubu, bir hafta Karaburun ve Çeşme'de dalış yaptı. Sportif dalışın yanı sıra deniz biyolojisi ile de ilgilenen kulüp üyeleri, Karaburun'da Büyük Ada civarındaki dalış yerleri ile 9 Eylül ve Alaybey gemilerine; Çeşme'de ise Ayrık Taş ve Monem Batığı'na daldılar.

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