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Hayata format attı

Hayata format attı
Giriş Tarihi: 20.9.2019

'da balkonda uyurken başına kurşun isabet eden hayata tutundu. Başındaki mermi çıkartılan ve günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olarak evine dönen Meryem, “Hayata yeniden başladım” dedi

İzmir'in Buca ilçesi Yıldız Mahallesi 220/13 Sokak'ta iddiaya göre uyuşturucu kavgası nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, H.Ç. belinden çıkardığı tabancayı rastgele ateşledi. Bu sırada evlerinin balkonunda uyuduğu öğrenilen Meryem Uğurlu, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olaya karışanlar hızla olay yerinden uzaklaşırken, mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, balkondaki ağır yaralı Uğurlu'yu ambulansa alarak Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Uğurlu, hayati tehlike ile ameliyata alındı.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Saatler süren ameliyat sonrası beynindeki 7.65 mm çapındaki mermi çıkartıldı. Günlerce uyutulan ve yoğun bakım ünitesinde kalan genç kadın yaşam savaşını kazanarak hayata tutundu. Yoğun bakım ve serviste bir süre kaldıktan sonra genç kadın geçtiğimiz gün taburcu edilerek evine döndü. Hayata yeniden başladığını ve olay anını ve sonrasındaki günlerde yaşadıklarını eşi Muhammet Uğurlu'nun anlatması ile öğrendiğini belirten Meryem Uğurlu, duygularını Yeni Asır'a anlattı.

'YAŞAMAM BİR MUCİZE'

Olayı yapan iki kişinin polis tarafından yakalanarak tutuklandığını öğrendiğini ve çok mutlu olduğunu belirten Meryem Uğurlu, "Kendimi hayata format atmış gibi görüyorum. Bana anlattıklarına göre yaşamam mucize. Ölür yaşamaz demişler. Bundan sonra hayata yeniden sıfır kilometre olarak başladım. Tek isteğim, bana bunu yaşatanların en ağır şekilde cezalandırılması" diye konuştu.

'O MERMİYİ ÖMÜR BOYU SAKLAYACAĞIM'

Eşine ve çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu aktaran Meryem Uğurlu, "Başımdaki 7.65 mm çapındaki mermiyi ameliyatta çıkartıldı ve polis delil olarak aldı. O mermiyi mahkeme sonlandığında ömür boyu hatıra kalması için isteyeceğim" dedi.

FATİH ŞENDİL

Uykusunda vurdular

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