İzmir su kesintisi 20 Eylül Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU 20 Eylül Cuma tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'in bazı ilçelerinde 5 saate varan su kesintileri yaşanıyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 20 Eylül Cuma İzmir su kesintisi duyurusu...

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün de bazı ilçelerde sular kesik olacak. İzmirli vatadanşlar su kesintilerinin detaylarını merak ediyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 20 Eylül Cuma İzmir su kesintisi duyurusu... İZMİR'DE SU KESİNTİSİ 20 EYLÜL! ALİAĞA - YÜKSEKKÖY

20.09.2019 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. BAYRAKLI - OSMANGAZİ

20.09.2019 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ - CUMHURİYET

20.09.2019 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.