  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de bir kişi bahçesindeki incir ağacına kendini astı

'de bir kişi bahçesindeki incir ağacına kendini astı

İzmir'de bir kişi bahçesindeki incir ağacına kendini astı

20.09.2019, 16:38

'in Tire ilçesinde, yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Hikmet S. (75), evinin bahçesindeki incir ağacına bağladığı ipe kendini asarak, yaşamına son verdi.

İstiklal Mahallesi Çapraz Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Hikmet S., dün öğle saatlerinde gelen oğlu Ahmet S. tarafından bahçedeki incir ağacına asılı bulundu. Ahmet S., hemen polis ve 112 Acil Servis'i aradı. Adrese gelen sağlık ekipleri, Hikmet S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hikmet S.'nin merdiven çıkarak ağaca bağladığı iple intihar ettiği tespit edildi.

Hikmet S.'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelenin ardından Tire Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Soruşturma başlatan polis, Hikmet S.'nin intihar nedenini araştırıyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de bir kişi bahçesindeki incir ağacına kendini astı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN